6 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

BOLU merkezli 6 il ve KKTC'de, polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, haklarında yakalama kararı olan 9 kişiden 7'si gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları değerlendirilen muvazzaf üsteğmen, muvazzaf astsubay, açıkta yüzbaşı, açıkta astsubay, 2 ihraç askeri öğrenci, ihraç astsubay, şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı "mahrem imam" ve "mahrem imam" olan polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheliler hakkında, savcılıkça arama- el koyma ve gözaltı kararı da verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu merkezli Ankara, Gaziantep, İstanbul, Aksaray ile Hatay ve KKTC'de bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

DHA