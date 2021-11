Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 6 Kasım 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

6 KASIM 2021 CUMARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

6 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.



11:00

Tom Tomsk - Fakel Voronej

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



12:00

Adıyamanspor - Sakaryaspor

TFF 2. Lig

TV 264 Sakarya



12:00

İstanbulspor - Menemenspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 2



13:00

Afjet Afyonspor - Ergene Velimeşe

TFF 2. Lig

Yayın Yok



13:00

Tarsus İY - Eskişehirspor

TFF 2. Lig

Es TV Eskişehir



13:00

1922 Konyaspor - Şanlıurfaspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok



13:00

Akhisarspor - Nazilli Bld.

TFF 2. Lig

Yayın Yok



13:00

Diyarbekirspor - Etimesgut Bld.

TFF 2. Lig

TRT Kürdi



13:00

Neftekhimik - Volgar Astrakhan

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



13:00

Yenisey - Spartak Moskova 2

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



13:00

Energetik BGU - FC Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



13:00

Jeonbuk - Ulsan

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



13:30

Sivasspor - Giresunspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



13:30

Boluspor - Bandırmaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



14:00

Sabah Bakü - Zira

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



14:00

Levadia - Legion

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



14:00

Akron Togliatti - M.Lipetsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



14:00

Orenburg - Baltika

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



14:00

Tekstilshtik - Krasnodar 2

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



14:00

Veles Moskova - Kuban

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



14:00

Dziugas Telsiai - Kauno Zalgiris

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



14:00

Arsenal Tula - Ufa

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



14:30

Piast Gliwice - Warta

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



15:00

Trelleborgs - Vasalunds

İsveç Superettan

Bilyoner TV



15:00

Varnamo - Helsingborg

İsveç Superettan

Bilyoner TV



15:00

Grorud - Asane

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



15:00

KFUM Oslo - Sogndal

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



15:00

BATE Borisov - Dinamo Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



15:30

F.Düsseldorf - Hannover 96

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



15:30

Paderborn - Ingolstadt

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV



15:30

Jahn Regensburg - Hansa Rostock

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

15:30

Manchester Utd - Manchester City

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport, İçtimai TV



15:30

Bravo - Maribor

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Y.Malatyaspor - M.Başakşehir

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



16:00

Antalyaspor - Altay

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 3



16:00

Samsunspor - Manisa FK

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



16:00

Espanyol - Granada

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



16:00

Nykobing - Hobro

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Banga - Nevezis Kedainiai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



16:00

Alessandria - Ternana

İtalya Serie B

Bilyoner TV



16:00

Ascoli - Vicenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV



16:00

Como - Perugia

İtalya Serie B

Bilyoner TV



16:00

Cremonese - Spal

İtalya Serie B

Bilyoner TV



16:30

Liefering - BW Linz

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



16:30

Vorwarts Steyr - Dornbirn

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



16:30

Dinamo Moskova - Krasnodar

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



16:30

Samara - Khimki

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Spezia - Torino

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



17:00

Auxerre - Pau

Fransa Ligue 2

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



17:00

Sochaux - Nimes

Fransa Ligue 2

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



17:00

Elfsborg - Varbergs

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



17:00

Jönköpings - Vasteraas

İsveç Superettan

Bilyoner TV



17:00

Orgryte - Landskrona

İsveç Superettan

Bilyoner TV



17:00

Osijek - Istra 1961

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Hvidovre IF - Lyngby

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Dunajska Streda - SKF Sered

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



17:00

Pohronie - Zilina

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



17:00

Senica - Zlate Moravce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



17:00

Alania Vladikavkaz - Torpedo Moskova

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Kamaz - Olimp Dolgoprudny

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Bryne - Jerv

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Fredrikstad - Aalesund

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Raufoss - Strommen

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Stjordals Blink - Ham Kam

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Ull Kisa - Sandnes

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Shakhtyor Soligorsk - Slutsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



17:00

Radomiak Radom - Gornik Zabrze

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



17:00

Ceske Budejovice - Mlada Boleslav

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Hradec Kralove - Banik Ostrava

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Slovan Liberec - Bohemians 1905

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:30

Bayern Münih - Freiburg

Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



17:30

Bochum - Hoffenheim

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV



17:30

Stuttgart - Arminia Bielefeld

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



17:30

Wolfsburg - Augsburg

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



18:00

Brentford - Norwich City

İngiltere Premier Lig

Yayın Yok



18:00

Chelsea - Burnley

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



18:00

Crystal Palace - Wolverhampton

İngiltere Premier Lig

A Spor, S Sport Plus



18:00

Lugo - Ponferradina

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



18:00

Keşla - Neftçi Bakü

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



18:00

Nottingham Forest - Preston

İngiltere Championship

Bein Sports 3, Bilyoner TV



18:00

Aberdeen - Motherwell

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



18:00

Hearts - Dundee United

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



18:00

Livingston - Hibernian

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



18:00

St.Johnstone - St.Mirren

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



18:00

Ayr - Inverness

İskoçya Championship

Bilyoner TV



18:00

Dunfermline - Morton

İskoçya Championship

Bilyoner TV



18:00

Hamilton - Arbroath

İskoçya Championship

Bilyoner TV



18:00

Kilmarnock - Partick

İskoçya Championship

Bilyoner TV



18:00

Queen of South - Raith

İskoçya Championship

Bilyoner TV



18:00

Dinamo Kiev - Vorskla

Ukrayna Premier Ligi

Dinamo TV Youtube



18:15

Celta Vigo - Barcelona

İspanya La Liga

D Smart Youtube, S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



18:15

KAS Eupen - Zulte Waregem

Belçika Pro League

Bilyoner TV



18:15

Brescia - Pordenone

İtalya Serie B

Bilyoner TV



18:15

Giannina - Panetolikos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



18:15

OFI Crete - Atromitos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



18:30

Vizela - Estoril

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



18:30

Mioveni - UTA Arad

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



18:30

SC Telstar - Excelsior

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



19:00

Beşiktaş - Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



19:00

Ankaragücü - Ümraniyespor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



19:00

Altınordu - Eyüpspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 2



19:00

Lille - Angers

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV



19:00

Sochi - CSKA Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



19:00

Admira - SV Ried

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



19:00

Austria Vienna - Salzburg

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



19:00

TSV Hartberg - A.Klagenfurt

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



19:05

Hajduk Split - Dragovoljac

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



19:30

Djurgarden - Halmstads

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



19:30

Mjallby - Sirius

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



19:30

Lechia Gdansk - KGHM Zaglebie

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



20:00

Juventus - Fiorentina

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



20:00

Parnu JK - Kuressaare

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



20:00

Brann - Rosenborg

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



20:00

Sarpsborg 08 - Stabaek

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



20:00

Grasshoppers - Young Boys

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



20:00

Viktoria Plzen - Sigma Olomouc

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



20:15

Real Oviedo - Las Palmas

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV



20:15

Valladolid - Mirandes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



20:30

Leipzig - B.Dortmund

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



20:30

Brighton - Newcastle

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



20:30

Alaves - Levante

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



20:30

Kortrijk - Beerschot

Belçika Pro League

Bilyoner TV



20:30

Mechelen - St.Truiden

Belçika Pro League

Tivibu Spor 4Bilyoner TV



20:30

Blackpool - QPR

İngiltere Championship

Bein Sports 4, Bilyoner TV



20:30

Benevento - Frosinone

İtalya Serie B

Bilyoner TV



20:30

Smyrnis - AEK

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



20:45

NEC Nijmegen - Heerenveen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



21:00

Portimonense - Belenenses

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



21:00

Ajaccio - JDA Dijon

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



21:00

Amiens - Caen

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



21:00

Grenoble - Dunkerque HB

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



21:00

Guingamp - Bastia

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



21:00

Le Havre - Valenciennes

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



21:00

Niort - Nancy

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



21:00

Paris FC - Rodez

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



21:00

Quevilly Rouen - Toulouse

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



21:30

Craiova - Sepsi

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



22:00

Willem II - Sparta Rotterdam

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



22:00

Gornik Leczna - Lech Poznan

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



22:15

Koper - Tabor Sezana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



22:15

Nautico - Coritiba

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:30

Karlsruhe - Hamburg

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



22:30

Luzern - Sion

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



22:45

Cagliari - Atalanta

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



22:45

St.Gilloise - Charleroi

Belçika Pro League

Bilyoner TV



22:45

Mouscron - Deinze

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



23:00

Bordeaux - PSG

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV



23:00

Real Madrid - Rayo Vallecano

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV



23:00

Fuenlabrada - Eibar

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



23:00

Corinthians - Fortaleza

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



23:00

Zwolle - Cambuur

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



23:30

Guimaraes - Moreirense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV