6 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 6 Kasım 2021 Cumartesi televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 6 Kasım 2021 Cumartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar.
6 KASIM CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:20 Örümcek Adam
15:40 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
6 KASIM CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
15:00 Yargı
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
6 KASIM CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Çook Yaşa
09.45 Hayalimdeki Değişim
10.30 Süper 1 Takım
10:45 Tahin Pekmez
13:00 Seviyorum Ama Arkadaşça
15:30 Kırmızı Oda
20:00 O Ses Türkiye
6 KASIM CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:30 Tarım Bizim Geleceğimiz
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Bir Şansım Olsa
15:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
6 KASIM CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:45 Muhteşem Kraliçe
07:05 Yeşil Deniz
10:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
13:15 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
16:45 Türk Sineması "Tozkoparan İskender:1071" (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
6 KASIM CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
04:58 İstiklal Marşı
05:00 Anjelika Akbar İle Sesler
05:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
06:30 Aramızda Müzik Var
07:15 Yeryüzleri
07:30 Hayat Sanat - Kolaj
08:00 Bizim Resmimiz
08:30 Karalama Defteri
09:00 Evliya Çelebi
09:45 Geri Dönüşen Sanat
10:00 Yabancı Sinema: Güzel Aileler (Families)
12:00 Aramızda Müzik Var
12:45 Sinema +
13:30 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
14:00 Anjelika Akbar İle Sesler
14:30 Bir Resim Bir Hikaye
15:00 Muhayyelat
15:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
16:30 Anadolu Arkeolojisi
17:00 Eşik
17:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ
18:00 Arşivden Konserler
18:30 Bir Kare Bir Anlam
18:45 Yeryüzleri
19:00 Kelimeler ve Şeyler
20:00 Konser Zamanı: Timur Selçuk Anısına
21:30 Geleneksel Kıyafetler
21:45 Film Önü
22:00 Yabancı Sinema: Yaz Saati (Summer Hours)
23:45 Film Arkası
00:15 Düşüncenin Seyir Defteri
02:30 Film Önü
02:45 Yabancı Sinema: Yaz Saati (Summer Hours)
04:30 Film Arkası
6 KASIM CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Yasak Elma
13:30 Kanunsuz Topraklar
16:00 Elkızı
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Elkızı
6 KASIM CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Yerli dizi/sinema tekrar
12:00 Sana Söz
13:30 Yerli Dizi
15:30 Benim Hayatım
18:45 Star Haber
20:00 Sana Söz