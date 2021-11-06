6 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 6 Kasım 2021 Cumartesi televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

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TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 6 Kasım 2021 Cumartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar. 6 KASIM CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI 07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:20 Örümcek Adam

15:40 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim 6 KASIM CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI 06:30 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

15:00 Yargı

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler 6 KASIM CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI 08:30 Çook Yaşa

09.45 Hayalimdeki Değişim

10.30 Süper 1 Takım

10:45 Tahin Pekmez

13:00 Seviyorum Ama Arkadaşça

15:30 Kırmızı Oda

20:00 O Ses Türkiye 6 KASIM CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI 06:00 Yeni Gelin

08:30 Tarım Bizim Geleceğimiz

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Bir Şansım Olsa

15:30 Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show 6 KASIM CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI 04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:45 Muhteşem Kraliçe

07:05 Yeşil Deniz

10:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

13:15 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

16:45 Türk Sineması "Tozkoparan İskender:1071" (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı) 6 KASIM CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI 04:58 İstiklal Marşı 05:00 Anjelika Akbar İle Sesler 05:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence 06:30 Aramızda Müzik Var 07:15 Yeryüzleri 07:30 Hayat Sanat - Kolaj 08:00 Bizim Resmimiz 08:30 Karalama Defteri 09:00 Evliya Çelebi 09:45 Geri Dönüşen Sanat 10:00 Yabancı Sinema: Güzel Aileler (Families) 12:00 Aramızda Müzik Var 12:45 Sinema + 13:30 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası 14:00 Anjelika Akbar İle Sesler 14:30 Bir Resim Bir Hikaye 15:00 Muhayyelat 15:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain) 16:30 Anadolu Arkeolojisi 17:00 Eşik 17:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ 18:00 Arşivden Konserler 18:30 Bir Kare Bir Anlam 18:45 Yeryüzleri 19:00 Kelimeler ve Şeyler 20:00 Konser Zamanı: Timur Selçuk Anısına 21:30 Geleneksel Kıyafetler 21:45 Film Önü 22:00 Yabancı Sinema: Yaz Saati (Summer Hours) 23:45 Film Arkası 00:15 Düşüncenin Seyir Defteri 02:30 Film Önü 02:45 Yabancı Sinema: Yaz Saati (Summer Hours) 04:30 Film Arkası 6 KASIM CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Yasak Elma

13:30 Kanunsuz Topraklar

16:00 Elkızı

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Elkızı 6 KASIM CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI 09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Yerli dizi/sinema tekrar

12:00 Sana Söz

13:30 Yerli Dizi

15:30 Benim Hayatım

18:45 Star Haber

20:00 Sana Söz 6 KASIMBugünCumartesitelevizyondahangi dizilerbugün tvde ne var