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6 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 6 Kasım 2021 Cumartesi televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

6 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 6 Kasım 2021 Cumartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar.

6 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

6 KASIM CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:20 Örümcek Adam
15:40 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim

6 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

6 KASIM CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
15:00 Yargı
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler

6 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

6 KASIM CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa
09.45 Hayalimdeki Değişim
10.30 Süper 1 Takım
10:45 Tahin Pekmez
13:00 Seviyorum Ama Arkadaşça
15:30 Kırmızı Oda
20:00 O Ses Türkiye

6 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

6 KASIM CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
08:30 Tarım Bizim Geleceğimiz
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Bir Şansım Olsa
15:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show

6 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

6 KASIM CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:45 Muhteşem Kraliçe
07:05 Yeşil Deniz
10:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
13:15 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
16:45 Türk Sineması "Tozkoparan İskender:1071" (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

6 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

6 KASIM CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

04:58 İstiklal Marşı

05:00 Anjelika Akbar İle Sesler

05:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

06:30 Aramızda Müzik Var

07:15 Yeryüzleri

07:30 Hayat Sanat - Kolaj

08:00 Bizim Resmimiz

08:30 Karalama Defteri

09:00 Evliya Çelebi

09:45 Geri Dönüşen Sanat

10:00 Yabancı Sinema: Güzel Aileler (Families)

12:00 Aramızda Müzik Var

12:45 Sinema +

13:30 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

14:00 Anjelika Akbar İle Sesler

14:30 Bir Resim Bir Hikaye

15:00 Muhayyelat

15:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

16:30 Anadolu Arkeolojisi

17:00 Eşik

17:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ

18:00 Arşivden Konserler

18:30 Bir Kare Bir Anlam

18:45 Yeryüzleri

19:00 Kelimeler ve Şeyler

20:00 Konser Zamanı: Timur Selçuk Anısına

21:30 Geleneksel Kıyafetler

21:45 Film Önü

22:00 Yabancı Sinema: Yaz Saati (Summer Hours)

23:45 Film Arkası

00:15 Düşüncenin Seyir Defteri

02:30 Film Önü

02:45 Yabancı Sinema: Yaz Saati (Summer Hours)

04:30 Film Arkası

6 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

6 KASIM CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Yasak Elma
13:30 Kanunsuz Topraklar
16:00 Elkızı
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Elkızı

6 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

6 KASIM CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Yerli dizi/sinema tekrar
12:00 Sana Söz
13:30 Yerli Dizi
15:30 Benim Hayatım
18:45 Star Haber
20:00 Sana Söz

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