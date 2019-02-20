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6 Kasım altın fiyatları| Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırımları kaldırma kararının ardından dolardaki sert düşüş altın fiyatlarını da etkiledi.Çeyrek altın ne kadar oldu? 6 Kasım altında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum 6 Kasım Salı Kapalıçarşı'daki altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları ne olur? Altında son durum nedir?

6 Kasım altın fiyatları| Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu?

ABD’nin Türkiye üzerindeki yaptırım kararını kaldırmasının ardından dolar fiyatlarındaki düşüş altın fiyatlarını da etkiledi. Dün (5 Kasım) Gram altın, 218 TL Çeyrek altın 358 TL, yarım altın ise 717 TL’den fiyatlarından satılan altın bugün güne nasıl başladı? Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarında son durum ne?

İşte 1 Eylül Cuma günü altın fiyatlarında son durum…

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GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? 6 KASIM GRAM ALTIN FİYATI

Alış fiyatı: 210 TL
Satış fiyatı: 210 TL

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ALTIN/ONS ($) NE KADAR? 6 KASIM ALTIN ONS FİYATI

Alış fiyatı: 1228 TL
Satış fiyatı: 1229 TL

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 6 KASIM ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış fiyatı: 341 TL
Satış fiyatı: 350 TL

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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? 6 KASIM CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış fiyatı: 1420 TL
Satış fiyatı: 1442 TL

6 Kasım altın fiyatları| Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu?

YARIM ALTIN NE KADAR? 6 KASIM YARIM ALTIN FİYATI

Alış fiyatı: 681 TL
Satış fiyatı: 700 TL,

6 Kasım altın fiyatları| Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu?

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR? 6 KASIM 14 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış fiyatı: 121 TL
Satış fiyatı: 122 TL

6 Kasım altın fiyatları| Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR? 6 KASIM 22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış fiyatı: 194 TL
Satış fiyatı: 195 TL

 

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