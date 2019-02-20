6 Kasım altın fiyatları| Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? ABD'nin yaptırımları kaldırma kararının ardından dolardaki sert düşüş altın fiyatlarını da etkiledi.Çeyrek altın ne kadar oldu? 6 Kasım altında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum 6 Kasım Salı Kapalıçarşı'daki altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları ne olur? Altında son durum nedir?

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