6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuğun hazin sonu! Ailesi sinir krizi geçirdi
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 12 yaşındaki Z.A, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü 6. katta bulunan evinin penceresinden beton zemine düşerek yaşamını yitirdi. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla morga götürülürken durumu gören çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.
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15 Aralık 2020 Salı 12:59
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