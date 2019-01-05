6. kattan düşen Antalyalı asker hayatını kaybetti

Rize'de vatani görevini yaptığı birlikten ev iznine çıkan bir asker bulunduğu binanın altıncı katından düşerek hayatını kaybederken, askerin ölüm haberi Antalya'daki baba ocağını yasa boğdu.

Alınan bilgiye göre, Rize Jandarma Komutanlığı Salarha Jandarma Karakol Komutanlığında vatani görevini yapan Jandarma Er Cafer Işık (21), ev iznine çıktı. Yeniköy Mahallesi'nde bulunduğu binanın altıncı katından düşen Işık, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Işık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rize Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

4 aylık askerin ölüm haberi memleketi Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi'nde oturan baba ocağına ulaştı. Cafer Işık'ın bu akşam Antalya'ya gelecek olan cenazesinin, işlemlerin ardından Finike ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA