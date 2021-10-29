6 kişi ve 7 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları o gerekçeyle donduruldu!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6 kişi ile 7 kuruluşun mal varlıkları, 'terör örgütüne finansman sağladığı' gerekçesiyle donduruldu.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Bazı kişi ve kuruluşların tasarrufunda bulunan Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karara göre şu kişilerin mal varlıkları donduruldu:

Ahmet Bayaltun,

İsmail Bayaltun,

Faruq Hamud,

Adnan Muhammad Amin Al-Raw

Taleb Ahmad,

Ammar Yasar Lutfi Sahloul

Mal varlıkları dondurulan şirketler ise şöyle:

Alsultan Kuyumculuk,

Tawasul Tekstil,

Aslan SK Medikal Sanayii,

Alharm Gıda Tekstil,

El Haldi Kuyumculuk,

Alhobo Kuyumculuk,

Firstone İnternational

Kararın gerekçesi, 6415 sayılı Terörizm Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 6'ncı maddeye dayandırıldı.

BİR YIL İÇİNDE DAVA AÇILMAZSA YÜRÜRLÜKTEN KALKABİLİR

Kararda, mal varlıklarının dondurulmasını talep eden devletin bir yıl içinde soruşturma başlatmaması halinde kararın yürürlükten kaldırılabileceği belirtildi.



Mal varlıkları dondurulan kişilerin ise kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonraki 60 gün içinde Danıştay'a dava açabileceği aktarıldı.