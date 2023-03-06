6 Mart- 12 Mart 2023 Nuray Sayarı haftalık burç yorumu! Haftanın en şanslı burcu boğalar büyün güzellikler sizinle!

Haftalık burç yorumu astrolojiye ilgi duyan okurlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına sahip olan bireyleri bu hafta neler bekliyor? 6 Mart- 12 Mart 2023 haftalık burç yorumları hayatınızı ne kadar etkileyecek? Bu hafta yeni gelişmeler mi yaşanacak yoksa biraz daha mı beklemeniz gerekecek? İşte Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları!

KOÇ BURCU

Çevrenizdeki bazı kişilerle anlaşmazlıklar yaşanabilirsiniz. Bu hafta egolu olmayın. Beklenmedik harcamalardan kaçının. İş ve sağlık alanlarınızda özen gösterin. Manevi alanınızda derin bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. İşi olmayan bir koç burcu iseniz hak ettiğinizi alamıyorsanız bu hafta hak ettiğiniz her şeye sahip olacaksınız. İşlerinize konsantre olup yaşanmışlıklarla ilgili ruhsal yorgunluğunuz varsa şifalanıp toparlanacağınız bir haftadasınız. Kilo alabilme olanağınız çok yüksek. Diyete başlamaya planlıyorsanız uygun bir dönemdesiniz. Koç burcu olup eğitim hayatı olan bir burçsanız ders notlarınızı yükseltmeye özen gösterin. Sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınızla fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz.

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Haftanın Spotu: Kimseyle değil kendinle ilgilen.

BOĞA BURCU

Hayatınızda kısa süreli değişimler oluşabilir. Önemli kararları aniden vermeyin. Negatif kişilerle ilişkilerinize dikkat edin. Sizi yoran insanları uzaktan izleyeceksiniz. Kendinizle meşgul olun. Kiminle mutlu olmak istiyorsanız onlarla ilgilenin. Kutsa alanlarınız koruma altında olacak. İlahi adaletle yüzleşeceksiniz. Çalışmaktan ve mücadele etmekten gocunmayıp yaşam enerjiniz yükselecek. Kalbi boş olan bir bireyseniz, daha mutlu anlara yelken açacaksınız.

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Haftanın Spotu: Şansınız döndü.

İKİZLER BURCU

Aile alanlarınıza özen gösterin. Umursamadığınız işleri önemseyen bireyler olacaksınız. Hedef ve ideallerinize sıkıca bağlandığınızda şansı kendinize çekeceksiniz. Olumsuzluklar hayatınızdan istediklerinizi uzaklaştırır. Eviniz ve aile bireylerinizde uyumlu olun. Kimseyi kırmayın tepkilerinizi kontrol altına alın. Kelimelerinizi dikkatli seçerek konuşun. Çok düşünüp az konuşun. Size karşı iftiralar atılabilir dikkatli olun. Kendinizi iyi ifade edin. Olası tehlikeler yaşayabilirsiniz bu konuda dikkatli olun.

Haftanın Spotu: Nefret etmeyin, öfke duymayın

YENGEÇ BURCU

Yengeçler bu hafta ticaret ve seyahat konusunda beklentiniz varsa cesaretli olun. Sizi rahatsız eden iş konularında çözüm bulacaksınız. Sağlıkta enfeksiyonlara karşı dikkatli olun. Aşk hayatınızda duygusal patlamalar yaşayabilirsiniz. Kontrolsüz davranışlarda bulunmayın. Kontrolsüz davranışlarda bulunmayın. Yengeç kadınları bu hafta kendinize prenses gibi davranın.

Günün spotu: Yasaktan ve gizliden uzak kalın

ASLAN BURCU

Bu hafta dolandırılma riski ile karşı karşıyasınız. Kariyeriniz ile yersiz endişelere kapılmayın. Yanılgıya düşmeyin. Maddi kayıplar gündeme gelebilir. Öfkelenmemeye ve sakin olmaya özen gösterin. Bu hafta tedbirli olmanız gerekli. Tazminat beklentiniz varsa haklarınızı alın. Herkesi kendiniz gibi görüp sırlarınızı paylaşmayın. Dikkat etmediğiniz işlerde telafi edemeyeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. İlişkinizde baskı yapmamaya özen göstermelisiniz.

Haftanın Spotu: Özgüveninizi yüksek tutun.

BAŞAK BURCU

Kararsızlığınız yüzünden kayıplar yaşayabilirsiniz. Detaylara daha fazla özen gösterebilirsiniz. Ani kararlar verirken kafanız karışabilir. Bu hafta kazalara karşı dikkatli olun. Malınıza ve bedeninize dikkat edin. Anlaşmalarla ilgili sorumluluklar alabilirsiniz. Kararsızlığınız yüzünden işinizde ve paranızda kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Hiç yapmayacağınız hatalar yapabilirsiniz. Sağlık sorunlarınız varsa mutlaka doktora görünün. Kariyer hedeflerinize ve ailenize olan sorumluluğunuzda kuruntu yapmayın. Negatif enerjilerden uzak kalmaya çalışın. Enerjinizi dengede tutun.

Haftanın Spotu: İradeli, kararlı olun.

TERAZİ BURCU

Anlaşma ve sözleşmelerde başarı sizinle olacak. Aşk hayatınızda sorunlar yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınıza odaklanacaksınız. Kendinizi talihsiz görmeyin. Evli bir kadınsanız ve aldatılıyorsanız en son siz duyabilirsiniz. Terk edilip aldatıldığınız için gözyaşı dökmeyin. Güçlü olun ve dik durun. Kendinize güvenin.

Haftanın Spotu: Hiçbir şey için pişman olma.

AKREP BURCU

İş hayatınızda kendinize güven duyun. Kendinize zaman ayırın. Bu hafta sezgilerinizi sorgulayın. Kendinize zaman ayırın, hobiler edinin. Sezgileriniz sizi koruyacak. Size haksızlık eden kişileri umursamayın. Sosyal ilişkilerinize dikkat edin. Tedbirli olun. Risk almayın ve kavga etmeyin. Olumsuz düşünmeyin.

Haftanın Spotu: Şükret, dua et, sabret.

YAY BURCU

Sosyal ve aşk hayatınızda şans sizinle. Tedbirli ve sakin olun. Ailenize ve evinize özen gösterin. Kariyerinizde sakin olun ve sabredin. Yeni insanlarla tanışıp hayatınızın merkezine yeni birini alabilirsiniz. Aşktan yana çok şanslı olacaksınız. Uzun süredir ilişkiniz varsa başkalarının ilişkisini kıyaslamayın.

Haftanın Spotu: Kendinize hiçbir konuda baskı yapmayın

OĞLAK BURCU

Ailenizle ilgili konularda şans sizinle. Maddi konularda planlı ve programlı olun. Yakın çevrenize odaklanın. Yeni bir dönem açılacak. Şans her konuda sizden yana olacak. İşinizi değiştirme konusunda korkmayın. Ani kararlar verebilirsiniz. Kötü olan hiçbir şeye kapı açmıyorsanız. Yeni bir döneme geçip yapıyorsunuz. Emeklerinizin karşılığını tek tek alacaksınız.

Haftanın Spotu: Neşen daim olacak

KOVA BURCU

Duygusal karmaşalar size gereksiz sıkıntılar yaşatabilir. Zayıf ve hassas bir döneme gireceksiniz. Resmi ödemelerinizi ihmal etmeyin. Akrabalarınıza dikkat edin. Yakın çevrenizde iletişimden yana şanslı olacaksınız. Sosyalleşeceğiniz bir haftada olacaksınız. Yalnız bir koca iseniz yeni aşk adaylarıyla tanışabilirsiniz. Hiçbir şeyi ihmal etmeyin, planlı ve dikkatli olun. Sağlığınıza dikkat edin. Tükenmişlik durumu yaşayabilirsiniz.

Haftanın spotu: Kimseden korkma

BALIK BURCU

Başkalarına verdiğiniz taktiklerden destek göreceksiniz. Çevrenizle iyi iletişimler kuracaksınız. Düşünmeden konuşup çevrenizi üzebilirsiniz. Yatırımda çok şanslı bir haftada olacaksınız. İlişkilerde ön planda olacağınız bir haftadasınız. Aşk hayatınızda dikkatli konuşup sinirlerinize hakim olun. Mucizeleri kendinize çekin.

Haftanın spotu: Düşünerek konuşun ve sakin olun.