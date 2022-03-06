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6 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 6 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

6 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 6 Mart 2022 Pazar günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar....

6 MART 2022 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

6 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

6 MART PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:05 Kuruluş Osman
15:30 Yalnız Kurt
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster

6 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

6 MART PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştuktça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Üç Kız Kardeş
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
14:00 Üç Kız Kardeş
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı

6 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

6 MART PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Oğlum
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
22:15 Korkusuz Korkak
23:45 Aziz

6 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

6 MART PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Yeşil Deniz
08:30 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Kameralı Adam
13:50 Türk Sineması "Kral Şakir: Korsanlar Diyarı"
16:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)

6 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

6 MART PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI

04:58İstiklal Marşı

05:00Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi

05:30Kısa Film Kuşağı

06:00Aramızda Müzik Var

06:45Sessizce

07:00Anjelika Akbar İle Sesler

07:30Hayat Sanat - Kolaj

08:00Sinema +

08:45Kelimeler ve Şeyler

09:45Yabancı Sinema: Affedilmeyen (Unforgiven)

12:00Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

13:00Londra Senfoni Orkestrası - Stravinsky Bale Müzikleri (LSO: Rattle Conducts Stravinsky Ballet Music)

15:15Yabancı Sinema: Bizim Toprağımız (Our Farmland)

17:00Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi

17:30Türk Caz Standartları Enstitüsü

18:20Fotoğraflar

18:30Anadolu Arkeolojisi

19:00Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

19:30Muhayyelat

20:00Çek Filarmoni Orkestrası - Má Vlast Konseri (Ma Vlast)

21:30Kısa Film Kuşağı

22:00Yabancı Sinema: Ateşle Kutsanmış (Blessed by Fire)

23:45Yabancı Sinema: Affedilmeyen (Unforgiven)

02:15Yabancı Sinema: Ateşle Kutsanmış (Blessed by Fire)

04:00Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

6 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

6 MART PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi arası
11:20 Kadının Eseri
12:45 Aşk Mantık İntikam
14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi                                                                                                 15:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Mahkum
23:00 Yasak Elma

6 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

6 MART PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

09:15 Bir Demet Tiyatro
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 En Güzel Bölüm
14:15 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show

6 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

6 MART PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Gazete Magazin
12:15 Survivor All Star
13:30 Survivor Panaroma
15:00 Ustalar Alemi
20:00 Survivor

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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