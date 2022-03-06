6 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 6 Mart 2022 Pazar günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar....

6 MART 2022 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

6 MART PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:05 Kuruluş Osman

15:30 Yalnız Kurt

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

6 MART PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştuktça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Üç Kız Kardeş

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

14:00 Üç Kız Kardeş

16:15 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

6 MART PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Oğlum

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

22:15 Korkusuz Korkak

23:45 Aziz

6 MART PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Yeşil Deniz

08:30 Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Kameralı Adam

13:50 Türk Sineması "Kral Şakir: Korsanlar Diyarı"

16:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

6 MART PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI

04:58İstiklal Marşı

05:00Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi

05:30Kısa Film Kuşağı

06:00Aramızda Müzik Var

06:45Sessizce

07:00Anjelika Akbar İle Sesler

07:30Hayat Sanat - Kolaj

08:00Sinema +

08:45Kelimeler ve Şeyler

09:45Yabancı Sinema: Affedilmeyen (Unforgiven)

12:00Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

13:00Londra Senfoni Orkestrası - Stravinsky Bale Müzikleri (LSO: Rattle Conducts Stravinsky Ballet Music)

15:15Yabancı Sinema: Bizim Toprağımız (Our Farmland)

17:00Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi

17:30Türk Caz Standartları Enstitüsü

18:20Fotoğraflar

18:30Anadolu Arkeolojisi

19:00Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

19:30Muhayyelat

20:00Çek Filarmoni Orkestrası - Má Vlast Konseri (Ma Vlast)

21:30Kısa Film Kuşağı

22:00Yabancı Sinema: Ateşle Kutsanmış (Blessed by Fire)

23:45Yabancı Sinema: Affedilmeyen (Unforgiven)

02:15Yabancı Sinema: Ateşle Kutsanmış (Blessed by Fire)

04:00Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

6 MART PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi arası

11:20 Kadının Eseri

12:45 Aşk Mantık İntikam

14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi 15:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Mahkum

23:00 Yasak Elma

6 MART PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

09:15 Bir Demet Tiyatro

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 En Güzel Bölüm

14:15 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

6 MART PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Gazete Magazin

12:15 Survivor All Star

13:30 Survivor Panaroma

15:00 Ustalar Alemi

20:00 Survivor