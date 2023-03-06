6 Mart 2023 Pazartesi günü dövizde son durum! Altın, Euro ve Dolar alacakların dikkatine!

6 Mart Pazartesi hafta başından itibaren yatırım yapacak vatandaşlar serbest piyasa ekonomisini araştırmaya koyuldu. Milyonlarca yatırımcının gözü kulağı Dolar, Euro ve altında. İşte hafta başı itibariyle altın, Euro ve dolar fiyatları.

Dolar bu sabah itibariyle 18,90 TL'den işlem görmeye başladı.

Euro ise sabah saatlerinden itibaren 20,12'den satılmaya başlandı.

ALTINDA SON DURUM

Altına yatırım yapacak olan milyonlarca vatandaş ise altın yükselir mi düşer mi? Bozdurup bozdurmamak konusunda kararsız kalırken işte 6 Mart Pazartesi günü güncel altın fiyatları.

Gram altının sabah saatleri itibariyle alış fiyatı bin 126 TL 35 kuruştan işlem görürken satış fiyatı ise bin 126 TL 50 kuruş oldu.



Çeyrek altın alış fiyatı bin 867 TL'den işlem görmeye başlamışken satış fiyatı ise bin 887 TL'den işlem görmeye başladı.





Yarım altın alacaklar ise bu hafta başından itibaren alış fiyatı 3 bin 735 TL'den satış fiyatı ise 3 bin 774 TL'den işlem görüyor.



Tam altın alış fiyatı ise 7 bin 645 TL'den işlem görmeye başlarken satış fiyatı ise 7 bin 713 TL olarak işlem görüyor.



Cumhuriyet altının alış fiyatı 7 bin 613 TL iken satış fiyatı ise 7 bin 728 TL olarak güne başladı.



ATA altın alış fiyatı 7 bin 580 TL olurken satış fiyatı ise 7 bin 768 TL 38 kuruş olarak pazartesi gününde işlem görmeye başladı.