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6 Mart Cuma DHA Spor Gündemi

12.00 Siyah -beyazlılar, futbolda cinsiyet eşitliğinin önemine dikkat çekmek için hazırladığı projeyi tanıtacak.

6 Mart Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu: Dolu dolu 30 yıl yaşadım

"İnişli çıkışlı birçok zorluk yaşadığım bir kariyer"

"Literatüre geçmek beni ölümsüzleştirdi"

"Çocuklara ulaşmak için kulüp kurduk"

"En iyi dönemimde sakatlanmam unutulmaz anımdır"

SÜPER LİG

20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

BEŞİKTAŞ

12.00 Siyah -beyazlılar, futbolda cinsiyet eşitliğinin önemine dikkat çekmek için hazırladığı projeyi tanıtacak. (Vodafone Park)

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertlilerde Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

GALATASARAY

11.30 Sarı kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının çalışmalarına devam edecek.

TRABZONSPOR

- Bordo mavililerde Gaziantep FK mücadelesinin son idmanı yapılacak.

TFF 1'İNCİ LiG

19.00 Ekol Göz Menemenspor - Altay (Menemen)

19.00 Adanaspor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)

BASKETBOL

- THY EuroLeague

20.00 Khimki - Fenerbahçe Beko

20.30 Anadolu Efes - Olympiakos

VOLEYBOL

- AXA Sigorta Efeler Ligi

19.00 İnegöl Bld. - Tokat Belediye Plevne

TENİS

- Davis Cup

12.00 Avrupa - Afrika Bölgesi 1'inci Grup play-off müsabakalarında A Milli Erkek Tenis Takımı ile İsrail karşı karşıya gelecek.

GÖRME ENGELLİLER

- Kayseri'de düzenlenen Görme Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası sona erecek.

Kaynak: DHA




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