6 Mart Cuma DHA Spor Gündemi
12.00 Siyah -beyazlılar, futbolda cinsiyet eşitliğinin önemine dikkat çekmek için hazırladığı projeyi tanıtacak.
(ÖZEL) Milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu: Dolu dolu 30 yıl yaşadım
"İnişli çıkışlı birçok zorluk yaşadığım bir kariyer"
"Literatüre geçmek beni ölümsüzleştirdi"
"Çocuklara ulaşmak için kulüp kurduk"
"En iyi dönemimde sakatlanmam unutulmaz anımdır"
SÜPER LİG
20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü (Vodafone Park)
BEŞİKTAŞ
12.00 Siyah -beyazlılar, futbolda cinsiyet eşitliğinin önemine dikkat çekmek için hazırladığı projeyi tanıtacak. (Vodafone Park)
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertlilerde Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
GALATASARAY
11.30 Sarı kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının çalışmalarına devam edecek.
TRABZONSPOR
- Bordo mavililerde Gaziantep FK mücadelesinin son idmanı yapılacak.
TFF 1'İNCİ LiG
19.00 Ekol Göz Menemenspor - Altay (Menemen)
19.00 Adanaspor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)
BASKETBOL
- THY EuroLeague
20.00 Khimki - Fenerbahçe Beko
20.30 Anadolu Efes - Olympiakos
VOLEYBOL
- AXA Sigorta Efeler Ligi
19.00 İnegöl Bld. - Tokat Belediye Plevne
TENİS
- Davis Cup
12.00 Avrupa - Afrika Bölgesi 1'inci Grup play-off müsabakalarında A Milli Erkek Tenis Takımı ile İsrail karşı karşıya gelecek.
GÖRME ENGELLİLER
- Kayseri'de düzenlenen Görme Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası sona erecek.
Kaynak: DHA
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