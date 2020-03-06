6 Mart Gelinim Mutfakta puanları |Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Hanife ve gelini Başak mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Büzme Tatlısı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Büzme Tatlısı tarifi

GELİNİM MUTFAKTA PUAN TABLOSU

Hanife Kaynana:

Başak Gelin:3 puan ( kendi gelini)

Elif Gelin: 5 puan

Ezgi Gelin: 1 puan

Özlem Gelin: 1 puan

Nurten Kaynana

Özlem Gelin: 4 puan ( kendi gelini)

Elif Gelin: 3 puan

Ezgi gelin: 1 puan

Başak Gelin: 5 puan

Çiğdem kaynana:

Elif Gelin: Puan (kendi gelini)

Ezgi gelin: puan

Özlem Gelin: puan

Başak Gelin: puan

Reyhan Kaynana:

Ezgi gelin: 5 (kendi gelini)

Elif gelin: 1 puan

Özlem gelin: 1 puan

Başak gelin: 3 puan

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da haftanın en yüksek puanını alan gelini, "...."oldu.

Haftanın en düşük puanını ise ".. " aldı