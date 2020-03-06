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  3. 6 Mart Gelinim Mutfakta puanları |Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

6 Mart Gelinim Mutfakta puanları |Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 6 Mart Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...

6 Mart Gelinim Mutfakta puanları |Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Hanife ve gelini Başak mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! 

Kanal D Gelinim Mutfakta 6 Mart canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Büzme Tatlısı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Büzme Tatlısı tarifiBüzme Tatlısı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Büzme Tatlısı tarifi

GELİNİM MUTFAKTA PUAN TABLOSU

Hanife Kaynana:

Başak Gelin:3 puan (kendi gelini)

Elif Gelin: 5 puan 

Ezgi Gelin: 1 puan                                          

Özlem Gelin: 1 puan

Nurten Kaynana

Özlem Gelin: 4 puan (kendi gelini)

Elif Gelin: 3 puan

Ezgi gelin: 1 puan

Başak Gelin: 5 puan

Çiğdem kaynana:

Elif Gelin: Puan (kendi gelini)

Ezgi gelin:  puan

Özlem Gelin:  puan                                                                     

Başak Gelin:  puan

Reyhan Kaynana:

Ezgi gelin: 5 (kendi gelini)

Elif gelin: 1 puan

Özlem gelin: 1 puan 

Başak gelin: 3 puan

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da haftanın en yüksek puanını alan gelini,  "...."oldu.

Haftanın en düşük puanını ise ".. " aldı

***Çeyrek altını alan gelin ise "...." oldu***




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