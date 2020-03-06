6 Mart Gelinim Mutfakta puanları |Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 6 Mart Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...
Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Hanife ve gelini Başak mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!
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GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ
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GELİNİM MUTFAKTA PUAN TABLOSU
Hanife Kaynana:
Başak Gelin:3 puan (kendi gelini)
Elif Gelin: 5 puan
Ezgi Gelin: 1 puan
Özlem Gelin: 1 puan
Nurten Kaynana
Özlem Gelin: 4 puan (kendi gelini)
Elif Gelin: 3 puan
Ezgi gelin: 1 puan
Başak Gelin: 5 puan
Çiğdem kaynana:
Elif Gelin: Puan (kendi gelini)
Ezgi gelin: puan
Özlem Gelin: puan
Başak Gelin: puan
Reyhan Kaynana:
Ezgi gelin: 5 (kendi gelini)
Elif gelin: 1 puan
Özlem gelin: 1 puan
Başak gelin: 3 puan
GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da haftanın en yüksek puanını alan gelini, "...."oldu.
Haftanın en düşük puanını ise ".. " aldı
***Çeyrek altını alan gelin ise "...." oldu***
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