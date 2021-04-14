6 Mayıs 2021 Perşembe Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 6 Mayıs 2021 Perşembe Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

6 MAYIS 2021 PERŞEMBE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

6 Mayıs 2021 Perşembe gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



12:05

Melbourne Victory - Macarthur Bulls

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV



16:00

Arnavutköy Bld. - Bucaspor

TFF 3. Lig Play-Off Çeyrek Final

Yayın Yok



16:00

Ofspor - Yeşilyurt Bld.

TFF 3. Lig Play-Off Çeyrek Final

Yayın Yok



16:00

İskenderunspor - Kütahyaspor

TFF 3. Lig Play-Off Çeyrek Final

Yayın Yok



16:00

Yomraspor - Fethiyespor

TFF 3. Lig Play-Off Çeyrek Final

Yayın Yok



16:00

Çatalcaspor - Erokspor

TFF 3. Lig Play-Off Çeyrek Final

Yayın Yok



16:00

Kelkit Bld. - Yıldırımspor

TFF 3. Lig Play-Off Çeyrek Final

Yayın Yok



16:00

Aksaray Bld. - Düzcespor

TFF 3. Lig Play-Off Çeyrek Final

Yayın Yok



17:00

Moreirense - CD Nacional

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



18:00

Aluminij - ND Gorica

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Belenenses - Portimonense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



19:30

Hertha Berlin - Freiburg

Almanya Bundesliga

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



20:00

Hobro - F.Amager

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Skive IK - Vendsyssel

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Silkeborg - Esbjerg

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



20:30

Benfica - Porto

Portekiz Liga NOS

S Sport PlusBilyoner TV



20:30

Ispartaspor - İçel İY

TFF 3. Lig Play-Off Çeyrek Final

Yayın Yok



22:00

Roma - Manchester Utd

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final

beIN Sports Haber, Bein Sports 2



22:00

Arsenal - Villarreal

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final

Bein Sports 1CBC Sport



22:30

Farense - Guimaraes

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

