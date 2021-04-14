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6 Mayıs 2021 Perşembe Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

6 Mayıs 2021 Perşembe Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Mayıs 2021 Perşembe maç programı başlığı hafta içi ve hafta sonu oynanan maçlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor.

6 Mayıs 2021 Perşembe Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 6 Mayıs 2021 Perşembe Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

6 MAYIS 2021 PERŞEMBE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

6 Mayıs 2021 Perşembe gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...


12:05

Melbourne Victory - Macarthur Bulls
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

16:00

Arnavutköy Bld. - Bucaspor
TFF 3. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın Yok

16:00

Ofspor - Yeşilyurt Bld.
TFF 3. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın Yok

16:00

İskenderunspor - Kütahyaspor
TFF 3. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın Yok

16:00

Yomraspor - Fethiyespor
TFF 3. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın Yok

16:00

Çatalcaspor - Erokspor
TFF 3. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın Yok

16:00

Kelkit Bld. - Yıldırımspor
TFF 3. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın Yok

16:00

Aksaray Bld. - Düzcespor
TFF 3. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın Yok

17:00

Moreirense - CD Nacional
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

18:00

Aluminij - ND Gorica
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00

Belenenses - Portimonense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

19:30

Hertha Berlin - Freiburg
Almanya Bundesliga
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

20:00

Hobro - F.Amager
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00

Skive IK - Vendsyssel
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00

Silkeborg - Esbjerg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:30

Benfica - Porto
Portekiz Liga NOS
S Sport PlusBilyoner TV

20:30

Ispartaspor - İçel İY
TFF 3. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın Yok

22:00

Roma - Manchester Utd
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final
beIN Sports Haber, Bein Sports 2

22:00

Arsenal - Villarreal
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final
Bein Sports 1CBC Sport

22:30

Farense - Guimaraes
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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