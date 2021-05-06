6 Mayıs 2021 Perşembe Fox TV Yayın Akışı |Mucize Doktor yeni bölümüyle FOX'ta

6 Mayıs 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Mucize Doktor" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 6 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışı...

FOX TV 6 MAYIS 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Mehmet Özer ile Mutfakta

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık

16:15 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Önce Nazlı’yla evlilik kararı, sonra uzmanlık sınavı derken her şey üst üste gelmiş ve Ali köşeye sıkışmıştır. En kötüsü de Ali daha Nazlı’ya yüzük bile almamıştır! Bu sırada Muhsin’in bambaşka bir derdi vardır. O da babasıdır. Oğluyla hep problemli bir ilişkisi olan babanın riskli bir ameliyata girmesi gerekmektedir. Muhsin babasının ameliyatını Ali’nin yapmasını ister. Hem de uzmanlık kurulunun gözleri önünde! Ali bütün bu ani değişimlerle baş edebilecek midir?

KAYNAK: FOX TV