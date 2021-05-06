6 Mayıs 2021 Perşembe Kanal D Yayın Akışı|Camdaki Kız yeni bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 6 Mayıs 2021 Perşembe akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" programı ekranlara gelirken, hemen ardından ise "Arda'nın Ramazan Mutfağı" yayınlanacak. Akşam ise "Camdaki Kız" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 6 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışı...

KANAL D 6 MAYIS 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Gazetelerden Sedat’ın başka bir kadınla görüştüğünü öğrenen Nalan, büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Başından beri Koroğlu ailesine hiç güvenmeyen Feride de çılgına döner. Muzo, Sedat'ın Cana ile fotoğraflarının gazetelerde olduğunu öğrenince Sedat'ı kurtarmakla kurtarmamak arasında kararsız kalır. Muzo Sedat'ı kurtarmak için bir plan yapar. Haberin yayınlanmasıyla Koroğlu Malikânesinde kıyamet kopar. Rafet, aile şerefi ve haysiyeti için, bir an önce bu durumu düzeltmeleri ve Nalan’ın yüzüğü atmasını engellemeleri için herkesi harekete geçirir. Haberi yapanlara ve Sedat'a karşı tüm restini çeken Rafet, herkesi alarma geçirir.

Koroğlu ailesinin kendilerine bir açıklama yapmasını bekleyen Feride, Nalan ve Adil, Rafet'in davetiyle Koroğlu Malikanesine giderler. Bu davette Cana da olacaktır. Rafet Koroğlu'nun yemek davetine gelen Nalan ve ailesi karşılarında Nalan'ı görünce şoke oluyor. Feride'nin beklediği cevabın gelememesine karşılık Koroğlu Ailesi'nde işler iyice karışır. Cana ve ailesinin de katıldığı yemekte tehlikeli anlar yaşanır. Peki Nalan, Cana ile Sedat'ın arasında bir ilişki olduğunu anlayacak mı, yoksa bu yalana inanacak mı?

KAYNAK:KANAL D