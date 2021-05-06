6 Mayıs 2021 Perşembe Show TV Yayın Akışı |Alev Alev yeni bölümüyle Show'da

6 Mayıs 2021 Perşembe TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı programı yer alırken, akşam ise "Alev Alev" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 6 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışı...

SHOW TV 6 MAYIS 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

07:30 Adını Feriha Koydum

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Alev Alev

ALEV ALEV SON BÖLÜM ÖZETİ

Çelebi'nin intihar ederek öldüğü haberi Yedikule Mahallesi'ne bomba gibi düşer. Cemre Çelebi'nin ölümüne ikna olduktan sonra rahat bir nefes alırken, Çiçek'in şüpheleri herkesin aklını karıştıracaktır. Ömer'in Rüya'dan aldığı sürpriz teklif sonrası, mutluluğun ve yeni bir hayatın kapıları, ikisi için de sonuna kadar açılır. Çelebi'nin kötücül soluğunun kesilmesinin ardından, Yedikule Mahallesi'nin çehresi tamamen değişmeye başlar.