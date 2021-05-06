6 Mayıs 2021 Perşembe Show TV Yayın Akışı |Alev Alev yeni bölümüyle Show'da
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün yayınlanacak dizileri sizler için derledik. Show TV 6 Mayıs 2021 Perşembe gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" yer alırken akşam ise "Alev Alev" yayınlanacak.
6 Mayıs 2021 Perşembe TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı programı yer alırken, akşam ise "Alev Alev" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 6 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışı...
SHOW TV 6 MAYIS 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
07:30 Adını Feriha Koydum
08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Alev Alev
ALEV ALEV SON BÖLÜM ÖZETİ
Çelebi'nin intihar ederek öldüğü haberi Yedikule Mahallesi'ne bomba gibi düşer. Cemre Çelebi'nin ölümüne ikna olduktan sonra rahat bir nefes alırken, Çiçek'in şüpheleri herkesin aklını karıştıracaktır. Ömer'in Rüya'dan aldığı sürpriz teklif sonrası, mutluluğun ve yeni bir hayatın kapıları, ikisi için de sonuna kadar açılır. Çelebi'nin kötücül soluğunun kesilmesinin ardından, Yedikule Mahallesi'nin çehresi tamamen değişmeye başlar.