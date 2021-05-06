6 Mayıs 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı|Akrep yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 6 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Akrep" adlı program yeni bölümü ve renkli konukları ile izleyicisi ile buluşacak... İşte 6 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışı...

STAR TV 6 MAYIS 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

17:00 Bekir Köse ile İftara Doğru

18.40 Star Haber

20:00 Akrep

AKREP SON BÖLÜM ÖZETİ

Perihan, son zamanlarda yaşadığı stresin de etkisiyle bayılır ve hastaneye kaldırılır. Yapılan tetkiklerden sonra Perihan’a kanser teşhisi konur. Üstelik kanserin son safhasında olduğunu, az bir ömrü kaldığını öğrenince Perihan’ın dünyası başına yıkılır. Aldığı kötü haberi sevdiklerinden saklayarak hastalıkla savaşmaya karar verir.

Ayşem, Ferda’nın Gevher İlaç’ın yönetim kuruluna Perihan’ı tehdit ederek girdiğini öğrenince şirketin çıkarlarını Ahmet ve Ferda’dan korumak için avukat olarak göreve başlar. Artık Perihan’ın safında yer alan Ayşem, anne ve babasına resmen savaş ilan eder. Ferda ve Ahmet, hiç beklemedikleri bu hamleye hazırlıksız yakalanırlar. Öte yandan Ayşem, Şahin’i cezaevinden çıkarmak için kolları sıvar.

Ahmet her yerde karış karış Aras’ı aratmaktadır. Aras’ı bulmak için Duru’nun karşısına çıkar ve onu tehdit eder. Duru, Aras’a zarar vermemesi için Ahmet’in emirlerine uymak zorunda kalırken, Efe, dostu Aras’ı korumayı başarabilecek mi?

KAYNAK: STAR TV