6 Mayıs 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı |Bir Zamanlar Kıbrısyeni bölümüyle TRT 1'de

6 Mayıs 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Kuşlarla Yolculuk" adlı dizi yer alırken, hemen ardından "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Bir Zamanlar Kıbrıs" yepyeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 6 Mayıs 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...

TRT1 6 MAYIS 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

08:20 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:00 Anneler

16:15 Mavera

18:00 Ana Haber

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Bir Zamanlar Kıbrıs

BİR ZAMANLAR KIBRIS SON BÖLÜM ÖZETİ

Kemal, Derviş’in yaşadığını üstelik karısı ve kızıyla bir arada olduğunu öğrenir. Onların yanına tehlikeli bir yolculuğa çıkarken karşısında bir engel bulur: Ankaralı. Türk hasta ve doktorları teslim almak üzere Rum tarafına geçen Ankaralı, bu meselede Samson’un onlara bir oyun oynayacağının farkındadır. Gerilim yüklü esir tesliminde Kemal, Ankaralı, İnci, Samson, Sandy, Grivas ve Makaryos aynı binada bir aradadır. Kemal, karısı ve kızını kurtarmak için bile isteye Samson’un ölüm tuzağına çekilir. Günler sonra İnci ve Müge’yle ilk kez buluşan Kemal, şimdi onları almak için canını vermeye hazırdır.



Diğer yanda ise, Makaryos’un Bereli avı sürmektedir. Makaryos’a destek veren SSCB’nin KGB’yi de oyuna sürmesi ile Bereli için zor zamanlar başlar. Adaya gelmek üzere yola çıkan Ayşe’yi, Mersin’de büyük bir sürpriz beklerken Hamitköy’de kalanlar hiç beklenmedik bir sorunla karşı karşıya kalır: İnci ve Müge’den sonra Mine’yi de kaybetme ihtimali aileyi perişan eder.

KAYNAK: TRT1