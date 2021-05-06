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6 Mayıs 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı |Bir Zamanlar Kıbrısyeni bölümüyle TRT 1'de

TRT 1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? 6 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam "Bir Zamanlar Kıbrıs" adlı dizi ekranlarda olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

6 Mayıs 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı |Bir Zamanlar Kıbrısyeni bölümüyle TRT 1'de

6 Mayıs 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Kuşlarla Yolculuk" adlı dizi yer alırken, hemen ardından "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Bir Zamanlar Kıbrıs" yepyeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 6 Mayıs 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...

6 Mayıs 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı |Bir Zamanlar Kıbrısyeni bölümüyle TRT 1'de

TRT1 6 MAYIS 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

08:20 Kuşlarla Yolculuk
09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:00 Anneler
16:15 Mavera
18:00 Ana Haber 
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Bir Zamanlar Kıbrıs

6 Mayıs 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı |Bir Zamanlar Kıbrısyeni bölümüyle TRT 1'de

BİR ZAMANLAR KIBRIS SON BÖLÜM ÖZETİ

Kemal, Derviş’in yaşadığını üstelik karısı ve kızıyla bir arada olduğunu öğrenir. Onların yanına tehlikeli bir yolculuğa çıkarken karşısında bir engel bulur: Ankaralı. Türk hasta ve doktorları teslim almak üzere Rum tarafına geçen Ankaralı, bu meselede Samson’un onlara bir oyun oynayacağının farkındadır. Gerilim yüklü esir tesliminde Kemal, Ankaralı, İnci, Samson, Sandy, Grivas ve Makaryos aynı binada bir aradadır. Kemal, karısı ve kızını kurtarmak için bile isteye Samson’un ölüm tuzağına çekilir. Günler sonra İnci ve Müge’yle ilk kez buluşan Kemal, şimdi onları almak için canını vermeye hazırdır. 
 
Diğer yanda ise, Makaryos’un Bereli avı sürmektedir. Makaryos’a destek veren SSCB’nin KGB’yi de oyuna sürmesi ile Bereli için zor zamanlar başlar. Adaya gelmek üzere yola çıkan Ayşe’yi,  Mersin’de büyük bir sürpriz beklerken Hamitköy’de kalanlar hiç beklenmedik bir sorunla karşı karşıya kalır: İnci ve Müge’den sonra Mine’yi de kaybetme ihtimali aileyi perişan eder.

KAYNAK: TRT1 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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