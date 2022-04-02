6 Mayıs 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
6 Mayıs 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 6 Mayıs 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 6 Mayıs 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 6 Mayıs 2022 Cuma maç programı...
6 MAYIS 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
6 Mayıs 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
13:00
Cerezo Osaka - Iwata
Japonya J.League
Bilyoner TV
15:00
Bosna Hersek - Danimarka
UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
15:00
Ali Koç
Basın Toplantısı
FB TV
17:00
Al Jazira - Ajman Club
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
18:00
Krylya Sovetov - Dinamo Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
18:00
Sigma Olomouc - Mlada Boleslav
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
18:30
İspanya - Finlandiya
UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
19:00
Radomiak Radom - KGHM Zaglebie
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:00
Dragovoljac - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
19:15
Crotone - Parma
İtalya Serie B
Bilyoner TV
19:30
F.Düsseldorf - Darmstadt 98
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
19:30
Paderborn - Sandhausen
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 4, Bilyoner TV
19:30
AC Horsens - Lyngby
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
19:45
Inter - Empoli
İtalya Serie A
CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV,
19:45
Al Wahda - Al Sharjah
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
20:00
Hatayspor - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Gaziantep FK - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:00
Silkeborg - Randers
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Helsingor - Fredericia
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
21:00
Almanya - Hollanda
UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi
UEFA.tv
21:00
Fransa - Norveç
UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi
UEFA.tv
21:00
Almere - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Excelsior - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
FC Emmen - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Volendam - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Helmond - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Jong Ajax - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Jong PSV - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Jong Utrecht - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Oss - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Roda - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Cambuur - RKC Waalwijk
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:30
Bochum - Arminia Bielefeld
Almanya Bundesliga
Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV
21:30
Legia Varşova - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:30
Alessandria - Vicenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:30
Ascoli - Ternana
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:30
Benevento - Spal
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:30
Brescia - Reggina
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:30
Como - Cremonese
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:30
Cosenza - Cittadella
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:30
Frosinone - Pisa
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:30
Lecce - Pordenone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:30
Perugia - Monza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:45
Charleroi - Genk
Belçika Pro League
Bilyoner TV
21:45
Sunderland - Sheffield W.
İngiltere EFL League 1
Bein Sports 4, Bilyoner TV
22:00
Lille - Monaco
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3, Bilyoner TV
22:00
Levante - Real Sociedad
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
Genoa - Juventus
İtalya Serie A
CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
22:00
Las Palmas - Mirandes
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
22:15
Boavista - Guimaraes
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV