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  3. 6 Mayıs 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

6 Mayıs 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

6 Mayıs 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 6 Mayıs 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

6 Mayıs 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 6 Mayıs 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 6 Mayıs 2022 Cuma maç programı...

6 MAYIS 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

6 Mayıs 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


13:00
Cerezo Osaka - Iwata
Japonya J.League

Bilyoner TV

15:00
Bosna Hersek - Danimarka
UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

15:00
Ali Koç
Basın Toplantısı

FB TV

17:00
Al Jazira - Ajman Club
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

18:00
Krylya Sovetov - Dinamo Moskova
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

18:00
Sigma Olomouc - Mlada Boleslav
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

18:30
İspanya - Finlandiya
UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

19:00
Radomiak Radom - KGHM Zaglebie
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:00
Dragovoljac - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:15
Crotone - Parma
İtalya Serie B

Bilyoner TV

19:30
F.Düsseldorf - Darmstadt 98
Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

19:30
Paderborn - Sandhausen
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Bilyoner TV

19:30
AC Horsens - Lyngby
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

19:45
Inter - Empoli
İtalya Serie A

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV,

19:45
Al Wahda - Al Sharjah
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

20:00
Hatayspor - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00
Gaziantep FK - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00
Silkeborg - Randers
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00
Helsingor - Fredericia
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

21:00
Almanya - Hollanda
UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi

UEFA.tv

21:00
Fransa - Norveç
UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi

UEFA.tv

21:00
Almere - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Excelsior - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
FC Emmen - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Volendam - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Helmond - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Jong Ajax - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Jong PSV - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Jong Utrecht - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Oss - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Roda - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Cambuur - RKC Waalwijk
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:30
Bochum - Arminia Bielefeld
Almanya Bundesliga

Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

21:30
Legia Varşova - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:30
Alessandria - Vicenza
İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30
Ascoli - Ternana
İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30
Benevento - Spal
İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30
Brescia - Reggina
İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30
Como - Cremonese
İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30
Cosenza - Cittadella
İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30
Frosinone - Pisa
İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30
Lecce - Pordenone
İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30
Perugia - Monza
İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:45
Charleroi - Genk
Belçika Pro League

Bilyoner TV

21:45
Sunderland - Sheffield W.
İngiltere EFL League 1

 Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:00
Lille - Monaco
Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV

22:00
Levante - Real Sociedad
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00
Genoa - Juventus
İtalya Serie A

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

22:00
Las Palmas - Mirandes
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

22:15
Boavista - Guimaraes
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

Bölge Gündem Editör Ekibi
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