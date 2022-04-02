6 Mayıs 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 6 Mayıs 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 6 Mayıs 2022 Cuma maç programı...

6 MAYIS 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

6 Mayıs 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



13:00

Cerezo Osaka - Iwata

Japonya J.League

Bilyoner TV

15:00

Bosna Hersek - Danimarka

UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

15:00

Ali Koç

Basın Toplantısı

FB TV

17:00

Al Jazira - Ajman Club

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

18:00

Krylya Sovetov - Dinamo Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

18:00

Sigma Olomouc - Mlada Boleslav

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

18:30

İspanya - Finlandiya

UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

19:00

Radomiak Radom - KGHM Zaglebie

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:00

Dragovoljac - Slaven Belupo

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:15

Crotone - Parma

İtalya Serie B

Bilyoner TV

19:30

F.Düsseldorf - Darmstadt 98

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

19:30

Paderborn - Sandhausen

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Bilyoner TV

19:30

AC Horsens - Lyngby

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

19:45

Inter - Empoli

İtalya Serie A

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV,

19:45

Al Wahda - Al Sharjah

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

20:00

Hatayspor - Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Gaziantep FK - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00

Silkeborg - Randers

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

Helsingor - Fredericia

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

21:00

Almanya - Hollanda

UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi

UEFA.tv

21:00

Fransa - Norveç

UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi

UEFA.tv

21:00

Almere - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Excelsior - NAC Breda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

FC Emmen - ADO Den Haag

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Volendam - Eindhoven

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Helmond - Den Bosch

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Jong Ajax - De Graafschap

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Jong PSV - Dordrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Jong Utrecht - VVV Venlo

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Oss - Maastricht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Roda - SC Telstar

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Cambuur - RKC Waalwijk

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:30

Bochum - Arminia Bielefeld

Almanya Bundesliga

Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

21:30

Legia Varşova - Gornik Zabrze

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:30

Alessandria - Vicenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30

Ascoli - Ternana

İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30

Benevento - Spal

İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30

Brescia - Reggina

İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30

Como - Cremonese

İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30

Cosenza - Cittadella

İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30

Frosinone - Pisa

İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30

Lecce - Pordenone

İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30

Perugia - Monza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:45

Charleroi - Genk

Belçika Pro League

Bilyoner TV

21:45

Sunderland - Sheffield W.

İngiltere EFL League 1

Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:00

Lille - Monaco

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV

22:00

Levante - Real Sociedad

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00

Genoa - Juventus

İtalya Serie A

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

22:00

Las Palmas - Mirandes

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

22:15

Boavista - Guimaraes

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV