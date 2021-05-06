BEDAŞ, 6 Mayıs'ta İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşanacak elektrik kesinti listesini internet sayfasından yayımladı. Biz de bu listeyi 6 Mayıs Elektrik kesintisi İstanbul 2021 BEDAŞ başlığı ile haberimizde derledik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

6 MAYIS ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL 2021 BEDAŞ

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 MAYIS 2021

NO: 3615566

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ASLI, REŞİTPAŞA, TAVLA sk / MERKEZ mah GENCERİ, POSTACI, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 06/05/2021 10:00:00 - 06/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3615567

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALTINOĞLU sk bölgelerinde 06/05/2021 13:00:00 - 06/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 MAYIS 2021

NO: 3564364

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLYURT mah sk bölgelerinde 06/05/2021 00:00:00 - 06/05/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3564365

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLYURT mah sk bölgelerinde 06/05/2021 05:00:00 - 06/05/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 MAYIS 2021

NO: 3532349

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah KALAFATÇIBAŞI, KALAYCI BAHÇE, TAHİR ZÜMRE, VİRAN sk bölgelerinde 06/05/2021 10:00:00 - 06/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 MAYIS 2021

NO: 3592319

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ANAFARTALAR, BURAK, DEFNE, GÜNEŞ 1, HİLAL 86, KALENDER, ORKİDE, PARMAKSIZ, SAKIN, SEDEF, SİNEM, YAĞMUR sk bölgelerinde 06/05/2021 10:00:00 - 06/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 MAYIS 2021

NO: 3583329

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah TEKSTİLCİLER, TEKSTİLKENT sk bölgelerinde 06/05/2021 00:01:00 - 06/05/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3583333

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah GİYİMKENT 1., GİYİMKENT 12., GİYİMKENT 16., GİYİMKENT 2., GİYİMKENT 3., GİYİMKENT 4., GİYİMKENT 5., MAHMUT PAŞA sk bölgelerinde 06/05/2021 05:00:00 - 06/05/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 MAYIS 2021

NO: 3552324

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1002., 1105., 1190., CEBECİ sk / KARADENİZ mah 1103/1. sk / YENİ MAHALLE mah 542/1., CEBECİ, GALERİ sk bölgelerinde 06/05/2021 00:05:00 - 06/05/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3552325

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 06/05/2021 03:00:00 - 06/05/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 MAYIS 2021

NO: 3618494

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah POSTA, ÇELİKTÜRK, ÇETİNTÜRK, ÇİZMECİ, İNÖNÜ sk / GÜVEN mah CAMİ, MENDERES, OKUL, ÇALIŞLAR, İLKYUVA, İNÖNÜ sk / HAZNEDAR mah CAMİ, MENDERES, TEVFİK FİKRET, İLKYUVA, ŞEVKETDAĞ sk bölgelerinde 06/05/2021 10:00:00 - 06/05/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3618496

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ARKIN, BAYRAMPAŞA, CÖMERTTÜRK, GAZİ OSMAN PAŞA, MERTER, MUALLİM NACİ, SOKULLU MEHMET PAŞA, SÜLEYMAN NAZİF, SİPAHİ, ULUBATLI HASAN, ZEYNEP KAMİL, ZİYA PAŞA, ÖZYURT sk / SANAYİ mah ERGENEKON, ESNAF, GAZİ OSMAN PAŞA, SİNAN PAŞA, TİRYAKİ HASAN PAŞA, VALİ, YEŞİLYURT, YILDIRAN, YUNUS EMRE, ÇAĞLAYAN sk bölgelerinde 06/05/2021 12:00:00 - 06/05/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 MAYIS 2021

NO: 3628316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.KÖMÜRCÜ YOLU, CEMAL GÜRSEL sk bölgelerinde 06/05/2021 11:00:00 - 06/05/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 MAYIS 2021

NO: 3573319

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah AKKİRMAN, KODAMAN, MADALYON, VALİ KONAĞI, ŞEHİT İSMET ARMAĞAN sk bölgelerinde 06/05/2021 12:00:00 - 06/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 MAYIS 2021

NO: 3567405

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah CAN, CEVİZ, FESLEĞENLER, FULYA, FİDAN, GALİP ESMER, KUŞBURNU, LALEZAR, MENEKŞELER, ORKİDELER, SÖĞÜTLÜ, SÜMBÜLLER, YASEMİNLER, YONCA, ÇAM, ÇINARLI, ÇİLEK, ÇİĞDEMLİ sk bölgelerinde 06/05/2021 10:00:00 - 06/05/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3552335

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, VEFA POYRAZ sk / HABİBLER mah 2711., 2715., 2716., 2716/1., 2720., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 06/05/2021 10:00:00 - 06/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3566327

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2470., 2471., 2472., 2474., 2476., 2478., 2479., 2480., 2481., 2518., ATATÜRK, T, U sk / UĞUR MUMCU mah 2340. sk bölgelerinde 06/05/2021 12:00:00 - 06/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.