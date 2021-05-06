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6 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli illerinde 6 Mayıs'ta yaşanacak su kesintilerini merak eden vatandaşlar internette aratmalarını sürdürüyor. Bu illerdeki su idare bölümlerinin gerçekleşecek kesinti listesini yayımlamasının ardından biz de bu bilgileri haberimizde derledik.

6 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli'deki su kesinti listesini 6 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığıyla haberimizde yer verdik. İşte bu 4 ilde yaşanacak su kesintilerinin listesi...

6 MAYIS PERŞEMBE İSKİ SU KESİNTİSİ

 
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Hacı Ahmet Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:06.05.2021 09:27
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Eskişehir Mah,Feriköy Mah,İnönü Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah,Ergenekon Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:06.05.2021 09:27
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

6 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

6 MAYIS PERŞEMBE ASKİ SU KESİNTİSİ

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 6.05.2021 08:10:00
Tamir Tarihi: 6.05.2021 15:30:00

Detay: ELMADAĞ İLÇESİ FATİH.MAHALLESİNDE BULUNAN 250 LİK DEPODA TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DEPONUN TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR.BU NEDENLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: LALABEL.MH.MUZAFFER EKŞİ.MH.BAHÇELİEVLER.MH.VİLLA EVLERİ VE CİVARI.


MAMAK

Arıza Tarihi: 6.05.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 6.05.2021 15:00:00

Detay: Mamak ilçesi Kutlu mahallesi Dereboyu caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q 1400 lük Çelik boru ana iletim hattına engel teşkil eden Q 125 Duktil boru içme suyu şebeke hattından dolayı

Etkilenen Yerler: Dereboyu caddesi ile çevresi


PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 6.05.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 6.05.2021 11:30:00

Detay: Pursaklar ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi Yavuz Bulvarı Pursaklar Belediyesi tarafından yürütülen Kapalı Pazar Yeri Harfiyat çalışması esnasında 110’luk PVC içmesuyu şebeke hattına zarar verilmiştir 2saat kesinti yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Yavuz Bulvarı bir kısmı Alperen Caddesi bir kısmı Ballı Baba Sokak etkilenecektir.

6 MAYIS PERŞEMBE İZSU SU KESİNTİSİ

BORNOVA - ERZENE    

06.05.2021 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.  

Branşman Arızası    

22 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN ERZENE MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR

DİKİLİ - İSMETPAŞA    

06.05.2021 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

ADNAN MENDERES CADDESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI BANKALAR BÖLGESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

DİKİLİ - ÇANDARLI    

06.05.2021 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

SUCU HAFIZ CADDESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

KONAK - HUZUR, ANADOLU, TRAKYA, ZEYBEK    

06.05.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

SELİMİYE CADDESİ 2458 KVŞĞI ARIZA İÇİN

NARLIDERE - ÇAMTEPE    

06.05.2021 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

Branşman Arızası    

SEFERİHİSAR - HIDIRLIK, TEPECİK    

06.05.2021 saat 07:55 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

1007 SK İÇİ ANA BORU PATLAĞINDAN DOLAYI AKARCA BÖLGESİNİN SULARI KESİLMİŞTİR

URLA - BALIKLIOVA    

06.05.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

6 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

6 MAYIS PERŞEMBE İSU SU KESİNTİSİ

Mersincik Mah. / Derince

06/05/2021 08:46:33 ile 06/05/2021 10:42:00 tarihleri arasında MÜTEAHHİT ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Fatih Sultan Mah. / Derince

06/05/2021 08:46:33 ile 06/05/2021 10:42:00 tarihleri arasında MÜTEAHHİT ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Fatih Mah. / Başiskele

06/05/2021 08:52:03 ile 06/05/2021 09:52:06 tarihleri arasında ARIZA DOLAYISIYLA nedeniyle su kesintisi.

Yeşilyurt Mah. / Başiskele

06/05/2021 08:52:03 ile 06/05/2021 09:52:06 tarihleri arasında ARIZA DOLAYISIYLA nedeniyle su kesintisi.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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