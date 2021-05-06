6 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti
İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli illerinde 6 Mayıs'ta yaşanacak su kesintilerini merak eden vatandaşlar internette aratmalarını sürdürüyor. Bu illerdeki su idare bölümlerinin gerçekleşecek kesinti listesini yayımlamasının ardından biz de bu bilgileri haberimizde derledik.
İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli'deki su kesinti listesini 6 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığıyla haberimizde yer verdik. İşte bu 4 ilde yaşanacak su kesintilerinin listesi...
6 MAYIS PERŞEMBE İSKİ SU KESİNTİSİ
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hacı Ahmet Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|06.05.2021 09:27
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Şişli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Eskişehir Mah,Feriköy Mah,İnönü Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah,Ergenekon Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|06.05.2021 09:27
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
6 MAYIS PERŞEMBE ASKİ SU KESİNTİSİ
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 6.05.2021 08:10:00
Tamir Tarihi: 6.05.2021 15:30:00
Detay: ELMADAĞ İLÇESİ FATİH.MAHALLESİNDE BULUNAN 250 LİK DEPODA TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DEPONUN TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR.BU NEDENLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: LALABEL.MH.MUZAFFER EKŞİ.MH.BAHÇELİEVLER.MH.VİLLA EVLERİ VE CİVARI.
MAMAK
Arıza Tarihi: 6.05.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 6.05.2021 15:00:00
Detay: Mamak ilçesi Kutlu mahallesi Dereboyu caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q 1400 lük Çelik boru ana iletim hattına engel teşkil eden Q 125 Duktil boru içme suyu şebeke hattından dolayı
Etkilenen Yerler: Dereboyu caddesi ile çevresi
PURSAKLAR
Arıza Tarihi: 6.05.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 6.05.2021 11:30:00
Detay: Pursaklar ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi Yavuz Bulvarı Pursaklar Belediyesi tarafından yürütülen Kapalı Pazar Yeri Harfiyat çalışması esnasında 110’luk PVC içmesuyu şebeke hattına zarar verilmiştir 2saat kesinti yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Yavuz Bulvarı bir kısmı Alperen Caddesi bir kısmı Ballı Baba Sokak etkilenecektir.
6 MAYIS PERŞEMBE İZSU SU KESİNTİSİ
BORNOVA - ERZENE
06.05.2021 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
22 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN ERZENE MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR
DİKİLİ - İSMETPAŞA
06.05.2021 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ADNAN MENDERES CADDESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI BANKALAR BÖLGESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
DİKİLİ - ÇANDARLI
06.05.2021 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
SUCU HAFIZ CADDESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
KONAK - HUZUR, ANADOLU, TRAKYA, ZEYBEK
06.05.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
SELİMİYE CADDESİ 2458 KVŞĞI ARIZA İÇİN
NARLIDERE - ÇAMTEPE
06.05.2021 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
SEFERİHİSAR - HIDIRLIK, TEPECİK
06.05.2021 saat 07:55 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
1007 SK İÇİ ANA BORU PATLAĞINDAN DOLAYI AKARCA BÖLGESİNİN SULARI KESİLMİŞTİR
URLA - BALIKLIOVA
06.05.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
6 MAYIS PERŞEMBE İSU SU KESİNTİSİ
Mersincik Mah. / Derince
06/05/2021 08:46:33 ile 06/05/2021 10:42:00 tarihleri arasında MÜTEAHHİT ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
Fatih Sultan Mah. / Derince
06/05/2021 08:46:33 ile 06/05/2021 10:42:00 tarihleri arasında MÜTEAHHİT ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
Fatih Mah. / Başiskele
06/05/2021 08:52:03 ile 06/05/2021 09:52:06 tarihleri arasında ARIZA DOLAYISIYLA nedeniyle su kesintisi.
Yeşilyurt Mah. / Başiskele
06/05/2021 08:52:03 ile 06/05/2021 09:52:06 tarihleri arasında ARIZA DOLAYISIYLA nedeniyle su kesintisi.