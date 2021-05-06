6 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli illerinde 6 Mayıs'ta yaşanacak su kesintilerini merak eden vatandaşlar internette aratmalarını sürdürüyor. Bu illerdeki su idare bölümlerinin gerçekleşecek kesinti listesini yayımlamasının ardından biz de bu bilgileri haberimizde derledik.

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İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli'deki su kesinti listesini 6 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığıyla haberimizde yer verdik. İşte bu 4 ilde yaşanacak su kesintilerinin listesi... 6 MAYIS PERŞEMBE İSKİ SU KESİNTİSİ İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Hacı Ahmet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.05.2021 09:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Eskişehir Mah,Feriköy Mah,İnönü Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah,Ergenekon Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.05.2021 09:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] 6 MAYIS PERŞEMBE ASKİ SU KESİNTİSİ ELMADAĞ Arıza Tarihi: 6.05.2021 08:10:00

Tamir Tarihi: 6.05.2021 15:30:00 Detay: ELMADAĞ İLÇESİ FATİH.MAHALLESİNDE BULUNAN 250 LİK DEPODA TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DEPONUN TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR.BU NEDENLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Etkilenen Yerler: LALABEL.MH.MUZAFFER EKŞİ.MH.BAHÇELİEVLER.MH.VİLLA EVLERİ VE CİVARI.

MAMAK Arıza Tarihi: 6.05.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 6.05.2021 15:00:00 Detay: Mamak ilçesi Kutlu mahallesi Dereboyu caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q 1400 lük Çelik boru ana iletim hattına engel teşkil eden Q 125 Duktil boru içme suyu şebeke hattından dolayı Etkilenen Yerler: Dereboyu caddesi ile çevresi

PURSAKLAR Arıza Tarihi: 6.05.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 6.05.2021 11:30:00 Detay: Pursaklar ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi Yavuz Bulvarı Pursaklar Belediyesi tarafından yürütülen Kapalı Pazar Yeri Harfiyat çalışması esnasında 110’luk PVC içmesuyu şebeke hattına zarar verilmiştir 2saat kesinti yapılacaktır. Etkilenen Yerler: Yavuz Bulvarı bir kısmı Alperen Caddesi bir kısmı Ballı Baba Sokak etkilenecektir. 6 MAYIS PERŞEMBE İZSU SU KESİNTİSİ BORNOVA - ERZENE 06.05.2021 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 22 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN ERZENE MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR DİKİLİ - İSMETPAŞA 06.05.2021 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ADNAN MENDERES CADDESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI BANKALAR BÖLGESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR DİKİLİ - ÇANDARLI 06.05.2021 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası SUCU HAFIZ CADDESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR KONAK - HUZUR, ANADOLU, TRAKYA, ZEYBEK 06.05.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası SELİMİYE CADDESİ 2458 KVŞĞI ARIZA İÇİN NARLIDERE - ÇAMTEPE 06.05.2021 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası SEFERİHİSAR - HIDIRLIK, TEPECİK 06.05.2021 saat 07:55 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 1007 SK İÇİ ANA BORU PATLAĞINDAN DOLAYI AKARCA BÖLGESİNİN SULARI KESİLMİŞTİR URLA - BALIKLIOVA 06.05.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 6 MAYIS PERŞEMBE İSU SU KESİNTİSİ Mersincik Mah. / Derince 06/05/2021 08:46:33 ile 06/05/2021 10:42:00 tarihleri arasında MÜTEAHHİT ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi. Fatih Sultan Mah. / Derince 06/05/2021 08:46:33 ile 06/05/2021 10:42:00 tarihleri arasında MÜTEAHHİT ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi. Fatih Mah. / Başiskele 06/05/2021 08:52:03 ile 06/05/2021 09:52:06 tarihleri arasında ARIZA DOLAYISIYLA nedeniyle su kesintisi. Yeşilyurt Mah. / Başiskele 06/05/2021 08:52:03 ile 06/05/2021 09:52:06 tarihleri arasında ARIZA DOLAYISIYLA nedeniyle su kesintisi. Okan Gül Video ve Yerel Haberler Editörü su kesintisi