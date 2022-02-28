6 muhalefet partisi güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarını açıklıyor (canlı yayın)

Güçlendirilmiş parlamenter sistem hakkında çalışma yapan CHP, İYİ Parti, Saadet, Partisi, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti, sistemin detaylarını Ankara Bilkent Otel'de düzenlenen toplantıda açıklıyor. İlk olarak partilerin genel başkan yardımcıları 'Güçlendirilmiş Parlementer Sistem'i hakkında açıklamalarda bulunuyor. Daha sonra altı lider sisteme imza atacak.

Parlamenter sistem metninin 22 sayfa ve 101 maddeden oluştuğu belirtiliyor.

Detaylar gelecek...