6 Nisan 2020 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?
Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 6 Nisan 2020 Pazartesi tarihli ve 31091 sayısı yayımlandı mı? sorusu internette araştırılıyor. İşte 6 Nisan tarihli Resmi Gazete kararları...
6 Nisan 2020 Tarihli ve 31091 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Üsküdar Üniversitesi İhale Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
6 Nisan 2020 Resmi Gazete Kararları!
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