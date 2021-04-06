6 Nisan 2021 Salı bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika haberi: Altın fiyatlarında yaşanan düşüş ve yükseliş eğilimleri devam ediyor. 6 Nisan 2021 Salı gününde gram altın saat 450 TL seviyelerinden alıcı buluyor. Bu kapsamda 6 Nisan 2021 Salı bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Detaylar haberimizde...

1 13 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Vatandaşların yatırım araçları arasında önemli yer tutan altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları 6 Nisan 2021 Salı gününe de bir önceki güne göre yükselişle başladı. Bu kapsamda son durumu merak edenler fiyatlara ilişkin araştırmalarda bulunuyor. İşte güncel altın fiyatları... 11 ŞUBAT 2021 BUGÜN 22 AYAR BİLEZİK, TAM, YARIM, GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? GRAM ALTIN Alış: 452,49 TL Satış: 452,59 TL