6 Nisan 2021 Salı bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
6 Nisan 2021 Salı bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika haberi: Altın fiyatlarında yaşanan düşüş ve yükseliş eğilimleri devam ediyor. 6 Nisan 2021 Salı gününde gram altın saat 450 TL seviyelerinden alıcı buluyor. Bu kapsamda 6 Nisan 2021 Salı bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Detaylar haberimizde...