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6 Nisan 2021 Salı Fox TV Yayın Akışı |Baraj yeni bölümüyle FOX'ta

FOX TV 6 Nisan 2021 Salı yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, günün ikinci yarsında ise "Baraj" dizisi yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte FOX TV 6 Nisan 2021 Salı yayın akışı...

6 Nisan 2021 Salı Fox TV Yayın Akışı |Baraj yeni bölümüyle FOX'ta

6 Nisan 2021 Salı FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Yasak Elma" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 6 Nisan 2021 Salı yayın akışı...

6 Nisan 2021 Salı Fox TV Yayın Akışı |Baraj yeni bölümüyle FOX'ta

FOX TV 6 NİSAN 2021 SALI YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Dostumun Dünyası
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Baraj

6 Nisan 2021 Salı Fox TV Yayın Akışı |Baraj yeni bölümüyle FOX'ta

BARAJ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Nazım’ın Nehir’in hayatını kurtarması sonunda ikisinin de duyguları hakkında dürüst olmalarına sebep olur. Bahar ise bir yandan Nehir’in başına gelenlerin sebebini saklamaya bir yandan da Nazım’ı kaybetmemeye çalışır. Fakat Azra’nın geçmişinin onu yakalaması ve Mert’in kaçırılması her şeyi karıştıracaktır. 

Tarık, Zahra ve İbrahim bir yandan Halit ve Hayriye’nin evlilik teklifi, bir yandan Meryem’in cesedi ve bir yandan da Bahar’ın onları Halil’in cinayetiyle suçlaması üzerine iyice köşeye sıkışmışlardır.

(Kaynak: FOX TV)

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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