6 Nisan 2021 Salı Kanal D Yayın Akışı|Hekimoğlu yeni bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 6 Nisan 2021 Salı akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" programı ekranlara gelecek. Akşam ise "Hekimoğlu" adlı dizi yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 6 Nisan 2021 Salı yayın akışı...

KANAL D 6 NİSAN 2021 SALI YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

HEKİMOĞLU DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ailesini küçük yaşta kaybeden Nur Yiğityürek, hayatın acımasız yüzüyle çok erken yaşlarda tanışmıştır. Onlarca işe girip çıkan genç kadın, yaşamını idame ettirmek için sokakta ‘Bul Karayı Al Parayı’ oynatan dolandırıcıyla iş birliği yaptığı sırada önce aklı karışır, sonra kendinden geçer ve hastaneye kaldırılır. Karar verme yetisini kaybeden Nur, ilginç bir vaka olarak Hekimoğlu’nun dikkatini hemen çeker.

Ekip ve Hekimoğlu’nun vakayı çözme sürecinde içgüdülerini dinleyip insiyatif alan Mehmet Ali, hiç ummadığı bir sonuçla yüzleşmek zorunda kalır. Orhan ve İpek’in birlikte baş başa zaman geçirmelerinden farklı anlamlar çıkaran Hekimoğlu, ikiliyi yakın takibe alır. Bu takip Hekimoğlu’nu Orhan’ın eski evliliğinin derinlerine kadar götürecektir. Ayrılık konuşmasından sonra Zeynep’in beklediği kadar kötü olmayan Emre’nin ikili konusunda başka planları vardır. Kendi geçmişi ve vaka arasında benzerlikler fark eden Mehmet Ali, genç kadına karşı ister istemez önyargılar geliştirir. Objektifliğini kaybedip Hekimoğluculuk oynamak Mehmet Ali’ye pahalıya patlayacaktır.

(Kaynak: Kanal D)