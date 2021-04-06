6 Nisan 2021 Salı TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

TV8 6 Nisan 2021 Salı yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "8'de Sağlık" adlı program ile başlarken, gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yayınlanacak. Akşam ise fenomen yarışma "Survivor 2021" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 6 Nisan 2021 Salı yayın akışı...

TV8 6 NİSAN 2021 SALI YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

17.15 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021

SURVİVOR 2021 SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

5 Nisan günü ekranlara gelen bölümünde ünlüler takımından Sergen ve Batuhan'ın aynı anda eleme potasına girmesi sonrasında, ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyunu için parkurda karşı karşıya geldi. Zorlu parkurda hedeflenen skora önce ulaşma başarısını gösteren ünlüler takımı ödülü kazanan takım oldu.

Ödül oyununu kazanan ünlüler takımı tekneyle restorana giderek yemek yeme hakkına sahip olurken, müzik dinleyerek soğuk kahve içmeye de hak kazandı.