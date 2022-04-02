6 Nisan 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 6 Nisan 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 6 Nisan 2022 Çarşamba maç programı...

6 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

6 Nisan 2022 Çarşamba gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



12:05

Melbourne City - Sydney FC

Avustralya A Ligi

Bein Sports 4, Bilyoner TV

12:30

Kyoto - Gamba Osaka

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Seongnam - Gimcheon Sangmu

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:00

Avispa Fukuoka - Kashima Antlers

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Hiroshima - Yokohama Marinos

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Iwata - Kawasaki Frontale

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Sagan Tosu - Sapporo

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Tokyo - Vissel Kobe

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:30

Pohang - Suwon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30

FC Seoul - Gangwon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30

Nagoya - Shonan Bellmar

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:30

Urawa - Shimizu S Pulse

Japonya J.League

Bilyoner TV

14:05

Perth Glory - Melbourne Victory

Avustralya A Ligi

Bein Sports 4, Bilyoner TV

15:00

Parma - Como

İtalya Serie B

Bilyoner TV

19:00

Rostov - Krylya Sovetov

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:30

Augsburg - Mainz

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:00

Cittadella - Perugia

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:00

Vicenza - Crotone

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:00

Monza - Ascoli

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:00

Pisa - Brescia

İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30

Burnley - Everton

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

21:45

Dunfermline - Raith

İskoçya Championship

Bilyoner TV

21:45

Middlesbrough - Fulham

İngiltere Championship

Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:00

Chelsea - Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

CBC Sport, Exxen

22:00

Villarreal - Bayern Münih

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

cbcsport.tv, Exxen