6 Nisan 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
6 Nisan 2022 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 6 Nisan 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 6 Nisan 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 6 Nisan 2022 Çarşamba maç programı...
6 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
6 Nisan 2022 Çarşamba gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
12:05
Melbourne City - Sydney FC
Avustralya A Ligi
Bein Sports 4, Bilyoner TV
12:30
Kyoto - Gamba Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Seongnam - Gimcheon Sangmu
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:00
Avispa Fukuoka - Kashima Antlers
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Hiroshima - Yokohama Marinos
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Iwata - Kawasaki Frontale
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Sagan Tosu - Sapporo
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Tokyo - Vissel Kobe
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:30
Pohang - Suwon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
FC Seoul - Gangwon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
Nagoya - Shonan Bellmar
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:30
Urawa - Shimizu S Pulse
Japonya J.League
Bilyoner TV
14:05
Perth Glory - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi
Bein Sports 4, Bilyoner TV
15:00
Parma - Como
İtalya Serie B
Bilyoner TV
19:00
Rostov - Krylya Sovetov
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
19:30
Augsburg - Mainz
Almanya Bundesliga
Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
20:00
Cittadella - Perugia
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:00
Vicenza - Crotone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:00
Monza - Ascoli
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:00
Pisa - Brescia
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:30
Burnley - Everton
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
21:45
Dunfermline - Raith
İskoçya Championship
Bilyoner TV
21:45
Middlesbrough - Fulham
İngiltere Championship
Bein Sports 2, Bilyoner TV
22:00
Chelsea - Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
CBC Sport, Exxen
22:00
Villarreal - Bayern Münih
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
cbcsport.tv, Exxen