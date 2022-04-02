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  3. 6 Nisan 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

6 Nisan 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

6 Nisan 2022 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 6 Nisan 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

6 Nisan 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 6 Nisan 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 6 Nisan 2022 Çarşamba maç programı...

6 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

6 Nisan 2022 Çarşamba gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


12:05
Melbourne City - Sydney FC
Avustralya A Ligi

Bein Sports 4, Bilyoner TV

12:30
Kyoto - Gamba Osaka
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00
Seongnam - Gimcheon Sangmu
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:00
Avispa Fukuoka - Kashima Antlers
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00
Hiroshima - Yokohama Marinos
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00
Iwata - Kawasaki Frontale
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00
Sagan Tosu - Sapporo
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00
Tokyo - Vissel Kobe
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:30
Pohang - Suwon
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30
FC Seoul - Gangwon
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30
Nagoya - Shonan Bellmar
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:30
Urawa - Shimizu S Pulse
Japonya J.League

Bilyoner TV

14:05
Perth Glory - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi

 Bein Sports 4, Bilyoner TV

15:00
Parma - Como
İtalya Serie B

Bilyoner TV

19:00
Rostov - Krylya Sovetov
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:30
Augsburg - Mainz
Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:00
Cittadella - Perugia
İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:00
Vicenza - Crotone
İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:00
Monza - Ascoli
İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:00
Pisa - Brescia
İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30
Burnley - Everton
İngiltere Premier Lig

 S Sport, S Sport Plus

21:45
Dunfermline - Raith
İskoçya Championship

Bilyoner TV

21:45
Middlesbrough - Fulham
İngiltere Championship

Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:00
Chelsea - Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

CBC Sport, Exxen

22:00
Villarreal - Bayern Münih
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

 cbcsport.tv, Exxen

Bölge Gündem Editör Ekibi
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