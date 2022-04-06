6 Nisan 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 6 Nisan 2022 Çarşamba televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

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TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 6 Nisan 2022 Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar... 6 NİSAN ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI 07:15 8’de Sağlık 08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa 11:15 Survivor All Star 13:00 Survivor Panaroma 14:45 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 Annenin Sırrıdır Çocuk 6 NİSAN ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arda'ın Ramazan Mutfağı 16:45 Arka Sokaklar 18:45 Kanal D Haber 20:00 Sadakatsiz 6 NİSAN ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge anlı ile Tatlı Sert 13:00 atv Gün Ortası 16:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 16:20 Esra Erol’da 19:00 ATV Ana Haber 19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar 20:05 Kuruluş Osman 6 NİSAN ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI 08:00 Bu Sabah 10:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12:15 Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Oğlum 6 NİSAN ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 10:45 Ekonomi Arası 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:15 Mehmet Özer ile Mutfakta Ramazan 13:00 En Hamarat Benim 16:45 Fulya ile Umudum Olsun 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber 20:30 Celal ile Ceren 6 NİSAN ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde 16:00 Pelin'in Mutfağı 18:30 Star Haber 20:00 İBO SHOW 6 NİSAN ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI 08:15 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi 10:15 Alişan ile Gülümse Hayata 15:15 Bir İyilik Hikayesi 15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 17:00 Ana Haber 17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 19:00 Ramazan Sevinci 20:00 Kara Tahta 6 NİSAN ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI 04:58İstiklal Marşı 05:00Eşik 05:30Kısa Film Kuşağı 06:00Aramızda Müzik Var 07:00Karalama Defteri 07:30Hayat Sanat 08:00Anjelika Akbar İle Sesler 08:30Belgesel: Kökler 09:00Bir Resim Bir Hikaye 09:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası 10:00Aramızda Müzik Var 10:45Yeryüzleri 11:00Felsefe Söyleşileri 12:00Hayat Sanat 12:30Eşik 13:00Tarih Söyleşileri 14:00Yabancı Sinema: Rumba 15:30Bizim Resmimiz 16:00Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi 16:30İstanbul, Müzik ve Tarih 17:15Fotoğraflar 17:30Evliya Çelebi 18:00Hayat Sanat 18:30Koleksiyoner 19:00Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta 20:00Coğrafyadan Kültüre Bağ 20:30Musikişinas 21:00Edebiyat Söyleşileri 22:00Yerli Sinema: 120 00:00Coğrafyadan Kültüre Bağ 00:30Musikişinas 01:00Edebiyat Söyleşileri 02:00Mavera 03:30Yerli Sinema: 120 Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri