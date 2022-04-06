6 Nisan 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 6 Nisan 2022 Çarşamba televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 6 Nisan 2022 Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
6 NİSAN ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panaroma
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Annenin Sırrıdır Çocuk
6 NİSAN ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'ın Ramazan Mutfağı
16:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Haber
20:00 Sadakatsiz
6 NİSAN ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
16:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:05 Kuruluş Osman
6 NİSAN ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Oğlum
6 NİSAN ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Mehmet Özer ile Mutfakta Ramazan
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Fulya ile Umudum Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:30 Celal ile Ceren
6 NİSAN ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Pelin'in Mutfağı
18:30 Star Haber
20:00 İBO SHOW
6 NİSAN ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:15 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:15 Alişan ile Gülümse Hayata
15:15 Bir İyilik Hikayesi
15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
17:00 Ana Haber
17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
19:00 Ramazan Sevinci
20:00 Kara Tahta
6 NİSAN ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI
04:58İstiklal Marşı
05:00Eşik
05:30Kısa Film Kuşağı
06:00Aramızda Müzik Var
07:00Karalama Defteri
07:30Hayat Sanat
08:00Anjelika Akbar İle Sesler
08:30Belgesel: Kökler
09:00Bir Resim Bir Hikaye
09:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
10:00Aramızda Müzik Var
10:45Yeryüzleri
11:00Felsefe Söyleşileri
12:00Hayat Sanat
12:30Eşik
13:00Tarih Söyleşileri
14:00Yabancı Sinema: Rumba
15:30Bizim Resmimiz
16:00Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi
16:30İstanbul, Müzik ve Tarih
17:15Fotoğraflar
17:30Evliya Çelebi
18:00Hayat Sanat
18:30Koleksiyoner
19:00Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
20:00Coğrafyadan Kültüre Bağ
20:30Musikişinas
21:00Edebiyat Söyleşileri
22:00Yerli Sinema: 120
00:00Coğrafyadan Kültüre Bağ
00:30Musikişinas
01:00Edebiyat Söyleşileri
02:00Mavera
03:30Yerli Sinema: 120