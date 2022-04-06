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  3. 6 Nisan 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

6 Nisan 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 6 Nisan 2022 Çarşamba televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

6 Nisan 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 6 Nisan 2022 Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

6 Nisan 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

6 NİSAN ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panaroma

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Annenin Sırrıdır Çocuk

6 Nisan 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

6 NİSAN ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'ın Ramazan Mutfağı

16:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Haber

20:00 Sadakatsiz

6 Nisan 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

6 NİSAN ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

16:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:05 Kuruluş Osman

6 Nisan 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

6 NİSAN ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Oğlum

6 Nisan 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

6 NİSAN ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Mehmet Özer ile Mutfakta Ramazan

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya ile Umudum Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:30 Celal ile Ceren

6 Nisan 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

6 NİSAN ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Pelin'in Mutfağı

18:30 Star Haber

20:00 İBO SHOW

6 Nisan 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

6 NİSAN ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:15 Alişan ile Gülümse Hayata

15:15 Bir İyilik Hikayesi

15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

17:00 Ana Haber

17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci

20:00 Kara Tahta

6 Nisan 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

6 NİSAN ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI

04:58İstiklal Marşı

05:00Eşik

05:30Kısa Film Kuşağı

06:00Aramızda Müzik Var

07:00Karalama Defteri

07:30Hayat Sanat

08:00Anjelika Akbar İle Sesler

08:30Belgesel: Kökler

09:00Bir Resim Bir Hikaye

09:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

10:00Aramızda Müzik Var

10:45Yeryüzleri

11:00Felsefe Söyleşileri

12:00Hayat Sanat

12:30Eşik

13:00Tarih Söyleşileri

14:00Yabancı Sinema: Rumba

15:30Bizim Resmimiz

16:00Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi

16:30İstanbul, Müzik ve Tarih

17:15Fotoğraflar

17:30Evliya Çelebi

18:00Hayat Sanat

18:30Koleksiyoner

19:00Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

20:00Coğrafyadan Kültüre Bağ

20:30Musikişinas

21:00Edebiyat Söyleşileri

22:00Yerli Sinema: 120

00:00Coğrafyadan Kültüre Bağ

00:30Musikişinas

01:00Edebiyat Söyleşileri

02:00Mavera

03:30Yerli Sinema: 120

Bölge Gündem Editör Ekibi
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