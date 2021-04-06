6 Nisan elektrik kesintisi BEDAŞ başlığı şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 NİSAN SALI 2021

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 NİSAN 2021

NO: 3419041



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AGAH, AKÇE, ARAF, ARDA, AYSEREN, CELİL, DOĞANÇAY, ECZA, ERASLAN, FATİH, FENER, GÜLYÜZLÜ, GÜZERGAH, HARBİYE, HAZARFEN, KAPTANPAŞA, KARAKUZU, KARTALTEPE, KAZIM KARABEKİR, KİRAZDERE, PEKMEZCİ, PREVEZE, TUNCER, VARLIK, YAVUZER, YUVA, YÜZÜNCÜYIL, ZEHRA, ÇAĞLAGÜL, ÇERİ, ÖZDİL, ÖZLER sk / NENEHATUN mah AFRA, AYÇİÇEK, AZİMLİ, BELİĞ, CUMALİ, CÖMERT, CİHAD, FATİH, FINDIKZADE, GAZA, HÜŞYAR, KADİR, KAZIM KARABEKİR, KUL, MEHPARE, MUASIR, NEDİME, PİRSULTAN, RUŞEN, TEKYILDIZ, TEZEL, TOKCAN, TOPÇAM, YENİ DERE, YENİDÜNYA, YİĞİTCAN, ÖZLENEN sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 NİSAN 2021

NO: 3418324

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AĞAÇARDI sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3417332

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-425, G-57, G-58, G-590, G-60, G-61, G-76 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 471., 472., 476. sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418948

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 119. sk / SAADETDERE mah 1., 107., 77., 78., 79., 80., 81., 96., 97., MARMARA, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 06/04/2021 10:00:00 - 06/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418955

İSTANBUL ESENYURT ilce SAADETDERE mah 1., 107., 77., 78., 79., 80., 81., 96., 97., MARMARA, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 06/04/2021 10:00:00 - 06/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3435324

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-15, G-16, G-678, G-694, G-706, G-743, G-810 sk bölgelerinde 06/04/2021 10:00:00 - 06/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418862

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah EĞİTİM sk bölgelerinde 06/04/2021 13:00:00 - 06/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 NİSAN 2021

NO: 3398403

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1779., 1781., 1785., 1786., 1787., 1790., 1791., 1792., 1807., 1808., 1809., 1810., 1811., 1812., 1813., 1814., 1815., 1816., 1818., 1820., 1821., 1822., 1823., 1834., 1835., PAZAR sk / KEMALPAŞA mah 1921. sk bölgelerinde 06/04/2021 00:01:00 - 06/04/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3425976

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 897. sk / YAVUZ SELİM mah 1021., BİRLİK sk bölgelerinde 06/04/2021 00:01:00 - 06/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3426316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2186., 2202. sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 530., 532., 533., 534., 535., 536. sk / TURGUT REİS mah 400., 414., 414/1., 418., 418/1., 419., 420., 421., 422., 423., 424., 425., 429., 518., 519., 520., 521., 522., CAMİ, LİSE, OKUL sk bölgelerinde 06/04/2021 00:01:00 - 06/04/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3426318

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1045., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062., 1063., 1064., 1065., 1066., 1067., 1068., 1069., 1070., 1071., 1072., 1073., 1074., 1075., 1077., 1078., 1094. sk bölgelerinde 06/04/2021 02:01:00 - 06/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3426320

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 781., 785., 788., 789., 790., 791., 792., 793., 794., 795., 796., 797., 798., 802., 804., 805., 807., 810., 811., 812., 813., 814., 815., 816., 820., 830., 831., 832., 833., 834., 842., 843., 845., 846., 847., 848., 849., 850., 851., 865. sk bölgelerinde 06/04/2021 04:30:00 - 06/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3398414

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1808., 1809., 1811., 1814., 1822., 1823., 1824., 1825., 1826., 1827., MASLAK, PAZAR sk bölgelerinde 06/04/2021 06:00:00 - 06/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418921

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2033., 2075., 2076., 2079., 2081., 2083. sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3398467

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1535., 1536., 1537., 1538., DÖKÜMCÜLER sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3417378

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 617., 618., 619., 620., 622., 623. sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3437366

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1367., 1369., 1370., 1371., DEVEKALDIRIMI sk / MAHMUTBEY mah 2604., 2605., 2606., 2609., 2610., 2611., 2612., 2614., 2615., 2616., 2617., DEVEKALDIRIMI, HALKALI, MİLLET sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418994

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1054., 1138., 1139., 1140., 1144., 1145., 1146., 1147., 1160., MEHMET AKİF, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 NİSAN 2021

NO: 3417360

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ALİ REŞAT PAŞA, AYVALI, ELMALI 2, HASAN DOĞAN, NEYZEN, NURETTİNPAŞA, RADYUM, TALATPAŞA, YASEMİNLİ, ZİYAPAŞA, ÇINARLI, İSMAİLPAŞA, İSTANBUL ŞEHİTLERİ, ŞEHİT ÖĞR.A.NAFIZ ÖZBAĞRIAÇIK, ŞEVKET DAĞ sk bölgelerinde 05/04/2021 00:00:00 - 05/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3398383

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATATÜRK, BAHÇIVAN, GÖL, MELİS sk / ZAFER mah 1.BAHÇECİK, AKATLAR, AKYOL, AKŞEMSETTİN, ATATÜRK, AYŞEÇAVUŞ, BİLGİLİ, EŞREFBEY, HALİLBEY, OKUMUŞ, SARDUNYA 1, SİTE 3, TAŞKENT, TEBRİZ, ÇALIŞKAN sk bölgelerinde 05/04/2021 03:30:00 - 05/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3422324

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATATÜRK, BURHANBEY, BİLLUR 2, GAMZE, GÜNEŞLİ YOLU, KARDELEN, KAYALAR, KILIÇ 1, KUŞ, KÖYCEĞİZ, KÖYCEĞİZ ÇIKMAZI, MÜNİR NURETTİN SELCUK, NURETTİNBEY, TANYERİ, YASEMİN 1, YUSUFAĞA, ÜZEYİRAĞA, ŞEHİT SELİM AYAYDIN sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3422323

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah GÜNEŞLİ 1, KALENDER sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3417333

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah BERGAMA, CAMİ, GÖKTEPE, KARLI, ÇATAK sk bölgelerinde 05/04/2021 10:00:00 - 05/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418908

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah GONCA, SARDUNYA sk bölgelerinde 05/04/2021 12:00:00 - 05/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 NİSAN 2021

NO: 3418993

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AHU, BAŞARI, PELİNLİ, PEMBE AY sk / bölgelerinde 06/04/2021 00:00:00 - 06/04/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3429321

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah FABRİKALAR, SUGÖZÜ, ŞENGÜL sk bölgelerinde 06/04/2021 01:00:00 - 06/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418833

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah ARALIK, HATBOYU ÇIKIŞI, HAZIRLIK, HUBAN, MEKTEP ARKASI, MUHTAR TAHSİN sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 06/04/2021 01:00:00 - 06/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418995

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sk / ATAKÖY 7-8-9-10. MAHALLE mah sk bölgelerinde 06/04/2021 02:30:00 - 06/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418996

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sk bölgelerinde 06/04/2021 04:30:00 - 06/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 NİSAN 2021

NO: 3418348

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah SÜLEYMAN ÇELEBİ sk bölgelerinde 06/04/2021 00:01:00 - 06/04/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418345

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah SÜLEYMAN ÇELEBİ, YARENLER sk bölgelerinde 06/04/2021 00:01:00 - 06/04/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418464

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 31., 32., AHMET YESEVİ, İPEKYOLU sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3422328

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1118., 32., 33., 34/1., 39., KARADENİZ, İPEKYOLU sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418410

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DELİORMAN, DEMOKRASİ sk bölgelerinde 06/04/2021 10:00:00 - 06/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 NİSAN 2021

NO: 3398406

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ENVERPAŞA, SÜLEYMAN ŞAH, ÇİMENLİ, İSTANBUL sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3417382

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah TAŞ, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 06/04/2021 10:00:00 - 06/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3417384

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CEM, FATİH, GÜVEN, OSMAN PAŞA, YAR, ÇUKUROVA sk bölgelerinde 06/04/2021 11:00:00 - 06/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 NİSAN 2021

NO: 3420328

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah DAYIBEY, KÜÇÜKBEBEK, İBRİKTAR sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3419038

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah EBULULA MARDİN, ORKİDE sk bölgelerinde 06/04/2021 21:00:00 - 06/04/2021 23:59:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 NİSAN 2021

NO: 3422337

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah HÜRRİYET sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418957

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah OSMANLI sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3422333

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADİL, AHENK, ALAGÖZ, AYTEKİN, BUKLE, FERİDE, HALASKARGAZİ, HEDEF, KARDEŞLER, KÜLHAN, MÜNEVVER, SULTAN FATİH, TEKİN, YEDİKULE, YEDİTEPE, ZERAFET, ÖNER sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 NİSAN 2021

NO: 3418392

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah ANADOLU, BAHÇELİ HAMAM, BÜYÜK PARMAKKAPI, HASNUN GALİP, KÜÇÜK PARMAK KAPI, MÜCADELE ÇIKMAZI, SADRİ ALIŞIK, TEL, İSTİKLAL sk / KULOĞLU mah ALYON GEÇİDİ, AYHAN IŞIK, AĞA KÜLHANI, GAZETECİ EROL DERNEK, GÜLÜMSEYEN ÇIKMAZI, KOCAAĞA, SADRİ ALIŞIK, TURNACI BAŞI sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3438089

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah GÖKSU, MİMAR SİNAN, PAŞALI, SELVİ, YENİYOL, YENİYOL ARALIĞI, YEŞİL KIBRIS, ZAKKUM, ÖRNEK TEPE sk bölgelerinde 06/04/2021 10:00:00 - 06/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418393

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ANA YURT, ARKOÇ, ATAÇ, BEYAZ, DEFNE, DEMİRKIRAN, DÖNEM, ERDEMLİ, GENİŞ, GEZEN, IŞILDAK, KESKİN, MEYDAN, MÜVERRİH ALİ, MÜVERRİH ALİ ÇIKMAZI, NESİL, OKÇULAR ARALIĞI, OKÇULAR YOLU, PAPATYALI, SEDEFOĞLU, SOLAK ÇEŞME, SOLAK ÇEŞME ARALIĞI, TEPE ÜSTÜ, UMAR, UMAR ARALIĞI, YAMAK, YAYLA, YAYLA ARALIĞI, YAYLA ÇIKMAZI, ZERAFET, ÇAĞDAŞ, ÇİLESİZ, ÖNEM, ÖZGÜL, ÖZGÜL ARALIĞI, ÖZLEM, İPEKLİ sk / HALICIOĞLU mah SALLABAŞ sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah BAHÇELİ HAMAM sk / KEÇECİ PİRİ mah MÜVERRİH ALİ, NAMAZGAH sk bölgelerinde 06/04/2021 11:00:00 - 06/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 NİSAN 2021

NO: 3419053

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ADALET 2, ASRİ, BALIKÇI, BENAY, BİZİM, EMEL, ER, FENER, GÖKTAŞI, GÖREN, GÜLAĞACI, GÜLER 1, GÜNER, GÜNEŞ, GÜNGÖR 1, GİRNE, HEDEF, HÜNKAR, KAPLAN 1, KİLÇİÇEĞİ, MURAT 1, MİÇO, NEHİR, PETEK, RENGİGÜL, REİS, SELVİ 2, SİNEM 1, TUGAY, UMUT 3, USKUMRU, UÇAL, UÇAN, UÇAR, YAZAR, YUNUS, YÜZYIL, ÇAĞDAŞ 3, ÇINAR 3, ÖĞÜT, ÜLKÜ, ÜMİT 1 sk / MİMAROBA mah AKDOĞAN, AKÖZ, BAYRAM 3, BOĞAZ, DOSTELİ, EVREN 1, FATOŞ, FATİH 1, GÜNEŞ, KUŞBURNU, OCAKBAŞI, SERİN, YAŞAMAK, ÇARMIKLI, ÇİSİL sk bölgelerinde 06/04/2021 01:00:00 - 06/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3436316

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BAŞAK 3, ESKİ CAMİ 1, GÜLFEM, GÜMÜŞSUYU, KAYA 2, SİVAS, TRAKYA 2, TUNCER, VEYSEL KARANİ 2, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 NİSAN 2021

NO: 3436339

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah BENTLER, KARLIOVA sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 NİSAN 2021

NO: 3425978

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1105., 1107., 1107/1., 1108., 1110., ATIŞALANI sk / MENDERES mah 301., 302., 304., ATIŞALANI, ÖMER SEYFETTİN, İNÖNÜ sk / MİMAR SİNAN mah 76., 78., İSTANBUL sk / NİNE HATUN mah 127., 133., 163., 164., 175., AZİZİYE, SEYİT ONBAŞI, İNÖNÜ sk / YAVUZ SELİM mah İSTANBUL sk bölgelerinde 06/04/2021 04:00:00 - 06/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3417417

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 724., SAKARYA sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 NİSAN 2021

NO: 3417432

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1673. sk bölgelerinde 06/04/2021 00:00:00 - 06/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418459

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah BALİNA, YONCA sk / İNÖNÜ mah 410., 411., 412., 413., MANDIRA sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3436363

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 724., 725., 741., 763. sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3385955

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1222., 1223., 1224., 1240. sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3389349

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 3121., 3140., 3143., HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 06/04/2021 09:30:00 - 06/04/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418951

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 1., 106., 88., 93., 94., 95., PEYAMİ SAFA sk / TURGUT ÖZAL mah PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 06/04/2021 10:00:00 - 06/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3423316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah BARIŞ MANÇO sk bölgelerinde 06/04/2021 10:00:00 - 06/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3385959

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah 1454. sk bölgelerinde 06/04/2021 11:00:00 - 06/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3385962

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah 1377., 1386., 1387., 1389. sk bölgelerinde 06/04/2021 14:00:00 - 06/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 NİSAN 2021

NO: 3393328

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 1.UĞUR, 1.ÇAĞLAYAN, 10.LALE, 2.KALE ÇIKMAZI, 2.PARK, 3.ARI, ALPARSLAN, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, BUSE, DOĞAN, DURUSU, ECZANE, FETİH, KUŞKONMAZ, MARAL, MEHMET AKİF ERSOY, NECATİ MOLDER, NEŞE, PETEK, POYRAZ, SARNIÇ, TOPÇULAR YOKUŞU, YEŞİL MERDİVEN, YEŞİL ÇİMEN, ZENCEFİL sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3417387

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BÜLBÜLDERE, SALİHA SULTAN sk / İSLAMBEY mah BÜLBÜL YUVASI, BÜLBÜLDERE, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 06/04/2021 12:00:00 - 06/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3417389

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BÜLBÜLDERE, SALİHA SULTAN sk / İSLAMBEY mah BÜLBÜL YUVASI, BÜLBÜLDERE, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 06/04/2021 13:00:00 - 06/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 NİSAN 2021

NO: 3436336

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MESİHPAŞA mah ŞAİR HAŞMET sk / MİMAR KEMALETTİN mah AĞA ÇEŞMESİ, KOCA RAGIPPAŞA, MESİHPAŞA, SOĞANAĞA CAMİİ, İKBAL, ŞAİR FİTNAT sk / NİŞANCA mah DALTABAN YOKUŞU, SOĞANAĞA CAMİ ÇIKMAZI, SOĞANAĞA CAMİİ, SÜMBÜL SİNAN, TAVŞANTAŞI, YURDAKUL, ÇOBAN ÇAVUŞ MEDRESESİ sk / SARAÇ İSHAK mah NUR, TAVŞANTAŞI sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418834

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SEYYİD ÖMER mah ALİ ŞİR NEVAİ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, ÖKSE sk bölgelerinde 06/04/2021 13:00:00 - 06/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 NİSAN 2021

NO: 3400318

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 547/1. sk / YENİ MAHALLE mah 545., 547., 547/1., 548., 551., 551/1., 586., 586/1., 594., 598., 599/2., 600., 602., GALERİ sk bölgelerinde 06/04/2021 00:05:00 - 06/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 NİSAN 2021

NO: 3437331

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah DİCLE, GÜNDOĞAR, REZAKİ, YALÇIN sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 NİSAN 2021

NO: 3333576

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DARÜLACEZE, KARATAŞ, NAMZET, YARINCA sk bölgelerinde 06/04/2021 00:00:00 - 06/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418870

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah GELİŞİM sk bölgelerinde 06/04/2021 01:00:00 - 06/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418878

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah MERMERCİLER, SADABAD sk bölgelerinde 06/04/2021 03:00:00 - 06/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3433358

İSTANBUL KAĞITHANE ilce -ÇAĞLAYAN mah sk bölgelerinde 06/04/2021 03:00:00 - 06/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3417353

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah DİLAVER, GİRNE, HALİÇ, HASDAL, KARAMAN, NAR, OSMANGAZİ, SENA, SERDAR sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418985

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah KAYMAK sk bölgelerinde 06/04/2021 13:00:00 - 06/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 NİSAN 2021

NO: 3437410

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.KUBİLAY, 1.SAKA KUŞU, MASLAK ÇEŞME, SAMİ PAŞA, ÇOBAN sk / İNÖNÜ mah 1.AKGÜN, 1.DUMLUPINAR, 1.GÜR, 1.KUBİLAY, 1.ŞEN, 1316., 2.BİRLİK, 2.ÇİMEN, 3.ÖZGÜR, KALE, MASLAK ÇEŞME, OĞUZHAN, PİRSULTAN, YASİN, YILDIRAY, ÇOBAN, İSTİKLAL sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3385873

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 234. sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418475

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah ZAFER sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3417477

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2.BÜLBÜL, 2.FABRİKALAR, 904. ÇIKMAZ, AKİF, KONFOR, İZMİR sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3437412

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.BADEM, ARDAHAN, CENK, ERLER, OKTAY sk bölgelerinde 06/04/2021 10:00:00 - 06/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3385874

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1235., 1240., 2.MERİÇ, 2.SEVİM, BAHAR ÇIKMAZI, CEYLAN, DEMİRKAPI, ERMİŞ, FERYAT, GÖKSU, GÖKÇE, HELVACI, KATİP, MASLAK ÇEŞME, PLEVNE, SEDA ÇIKMAZI, ÇAYIR, İPEK, ŞAFAK ÇIKMAZI sk / İNÖNÜ mah 1.GENÇ, 1.MUTLU, ERMİŞ, FERYAT, HAKAN, HELVACI, MASLAK ÇEŞME, PLEVNE, SEVİMLİ, YAVAŞ, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 06/04/2021 11:00:00 - 06/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 NİSAN 2021

NO: 3439932

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ADALET, ADEM YAVUZ, AHMET CELALETTİN, ARDIÇ, ASLANBAŞ, BAYAN, BOYACI ÇEŞME, BOZTEPE, EMİRGAN 1., EMİRGAN 2., EMİRGAN 3. ÇIKMAZI, FISTIKLI BAĞ ALTI, FISTIKLI BAĞLAR, GÖKSU ÇIKMAZI, HANEDAN ÇIKMAZI, KANLIKAVAK DERESİ, KARANFİL, KOZLU, MİRGÜN, NECİP PAŞA, PANAYIR, POSTA YOLU, POSTA YOLU ALTI, POSTA YOLU ARKASI, SEZAİBEY, TAN, TOROS ÇIKMAZI, YEDEKÇİ HÜSEYİN, YILDIRIM, YUNUS AĞA, ÇAĞLA, ŞİRİN sk / REŞİTPAŞA mah AKŞAM SEFASI, ALTIN ÇIKMAZI, BAL ARISI ÇIKMAZI, BAL ÇİÇEĞİ, BALLI ÇIKMAZI, BAYAN, BEYAZ GÜL, BORU ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, CENGİZ TOPEL, DOĞAN, DOĞANEVLER, EMİRGAN, ESENGÜL, GÜNEBAKAN ÇİÇEĞİ, GÜRSEL, GİRNELİ, HACI, HACILAR ÇIKMAZI, HAS BAHÇE, HASAN TAHSİN, HAVA PİLOT CENGİZ TOPEL ÇIKMAZI, KARANFİL, KIBRIS, KOCATEPE, KUMOĞLU, KUTU ÇIKMAZI, MAREŞAL, MAVİ LALE ÇIKMAZI, MAZHAR REŞİTPAŞA, MENEVŞE, MUHTARLAR, POSTA YOLU, REŞİTPAŞA BİLİNMEYEN, REŞİTPAŞA CAMİ, SEZAİBEY, TAÇ, TUNCAY ARTUN, YAPINCAK ÇIKMAZI, YUNUS AĞA, ZERGERDAN, ÇÖREKOTU, İSMAİL ÖZGEN, ŞİRİN sk bölgelerinde 06/04/2021 01:00:00 - 06/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3409357

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah CANFES, KASIRGA, KUŞBURNU ÇIKMAZI, KÖŞK ÇIKMAZI, NAZARLIK DERE, OCAK ÇIKMAZI, REHBER ÇIKMAZI, YOKUŞ, ÇAYIRBAŞI sk / KOCATAŞ mah CANFES sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3419324

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah ADAK, AKCAN, AKIN ÇIKMAZI, AKİDE, AKİK ÇIKMAZI, ALAÇAM, ALEV, ASUDE, BAHÇE, BERİVAN, BİLDİK, BİLGİ, CEREN ÇIKMAZI, CÜMBÜŞ ÇIKMAZI, CİHANGİR ÇIKMAZI, DERE YOLU, DOLAMBAÇ ÇIKMAZI, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANŞAR, DUMLUPINAR, DURU ÇIKMAZI, DÖNEMEÇ ÇIKMAZI, DÖNÜŞÜM, ERİK, EVREN PAŞA, FERHAT, GÜLEY, GÜLÜM, LATİF, MERT, MEŞALE, MÜCEVHER, OLTA, ONAT, PAPAĞAN ÇIKMAZI, SARMALI ÇIKMAZI, SAYDAM ÇIKMAZI, SAYFİYE ÇIKMAZI, SERVET ÇIKMAZI, SEÇKİN ÇIKMAZI, TUNA ÇIKMAZI, ÇALIKUŞU ÇIKMAZI, ÇAPRAZ, ÇAĞ ÇIKMAZI, ÇAĞLAR, ÇEKİRGE ÇIKMAZI, ÇOBAN YILDIZI, ÖNCÜ, ÖREN, ÖRNEK, ÖYKÜ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3429320

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah AKYOL, AKŞEMSETTİN, ASIR, BAHADIR, DIŞBUDAK, EZEL, FENER ÇİÇEĞİ , FİKRİ, KARAYEMİŞ, KELEBEK, KESKİN ÇIKMAZI, KIRAÇ, KISMET AĞACI, SALKIM, SAMYELİ, SEDİR, SÖNMEZ, TÜKENMEZ, TÜNEL, YOSUN, ÇAMLIBEL, İNCİ, İNCİR sk / USKUMRUKÖY mah ARIKÖY DİŞBUDAK, HAZİRAN sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3439949

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KUMKÖY mah BAĞLAR ALTI, BÜYÜKPARK, GÜLŞEN, KAHYAOĞLU, KALE, KARAYEL, KORU., TURBAN, UMMAN sk bölgelerinde 06/04/2021 10:00:00 - 06/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3419325

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah KABİL, KEMER, REÇİNE sk bölgelerinde 06/04/2021 14:00:00 - 06/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 NİSAN 2021

NO: 3439946

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah AKÇORA, GÜLÇİN ÇİFTLİĞİ, MONDROS, REŞAT, YURDUM sk / YOLÇATI mah ANADERE, KAVAKLIZADE, MONDROS, YAPAĞCA, ÖZDERE, ÜSKÜP sk / ÇELTİK mah MUHAREBE sk bölgelerinde 06/04/2021 01:00:00 - 06/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418981

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah MİNE, PELİT ÇIKMAZI, YAZAR, YENİCİ MEHMET sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3393351

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ASLANTEPE sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 NİSAN 2021

NO: 3436334

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FERİKÖY mah AÇIKYOL, BAYIR, KOCABAŞ sk / YAYLA mah BAYIR, CİN DERESİ, KAYISI, KOCABAŞ, SEFA, TARCAN, ÖZDEN sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418479

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah KARAYİĞİT, KESTANELİK, TANYOLU sk bölgelerinde 06/04/2021 12:00:00 - 06/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418480

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah DEDEOĞLU, HALİDE EDİP ADIVAR sk bölgelerinde 06/04/2021 14:00:00 - 06/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 NİSAN 2021

NO: 3401318

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1392/2., 1393/1., 1395., 1395/1., 1395/2., 1396., 1396/1., 1397., 1397/1., 1397/2., 1398., 1398/1., 1398/2., 1399., 1407., 1407/1., 1407/2., ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 06/04/2021 03:00:00 - 06/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3421321

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2587., 2592., 2594., 2596., 2597., 2598., 2599., 2602., 2603., 2605., 2606., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 06/04/2021 10:00:00 - 06/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.