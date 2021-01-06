Yayınlandığı ilk günden beri her çarşamba reyting rekoru kıran dizi "Sadakatsiz" bu hafta ekranlara gelmeyişi ile hayranlarını üzdü. Bugün yeni bölümü yayınlanması beklenirken tekrar bölümünün yer alması izleyiciyi meraklandırdı. Dizinin yeni bölümü neden olmadığı izleyici tarafından araştırma konusu oldu. Peki 6 Ocak 2021 Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Sadakatsiz bugün yeni bölüm var mı yok mu? Detayları haberimizde derledik...

6 OCAK 2021 SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Kanal D’nin her bölümüyle izleyici ekrana kilitleyen başarılı yapım Sadakatsiz bu akşam yeni bölümü neden yok, yayınlanacak mı soruları merak ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri yeni bölümedir fragman yayınlanmaması üzerine araştırmaya başladı. Maalesef dizinin bu hafta yeni bölümü yayınlanmayacak. Dizi ekibi 1 haftalık yılbaşı tatili nedeniyle ara verdi. Bu akşam ise aynı saatte geçen hafta yayınlanan bölümünün tekrarı seyirci karşında olacak.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM VAR MI, YOK MU? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bu akşam Kanal D ekranlarında Sadakatsiz'in yeni bölüm yerine dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan 12. bölümü yani tekrar bölümü yayınlanacak. Dizinin yeni bölümü ise verilen 1 haftalık aranın ardından 13 Ocak çarşamba 20.00'da yayınlanması planlanıyor. İşte son bölümde yayınlanan o sahne...