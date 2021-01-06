6 Ocak hava durumu 2021 | Bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre Ordu ve Giresun çevreleri ile Tokat'ın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak etkili olurken Sivas çevrelerinde ise karla karışık yağmur görülecek. Diğer bölgelerde hava parçalı ve az bulutlu geçerken hava sıcaklığı ise yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.