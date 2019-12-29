6 saat mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düştüğü kuyuda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay, Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. İnşaatın bahçesinde yer alan bir kuyudan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar sesin geldiği yere gittiklerinde derin bir çukurda mahsur kalan sokak köpeği ile karşılaştı.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri düştüğü kuyuda yaklaşık 6 saat mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sokak köpeği olayın ardından kendisini kurtaran itfaiye erlerinin yanına gelerek adeta teşekkür etti.

Kaynak: İHA