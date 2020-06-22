Süper Lig'de dün oynanan Gaziantep ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da maçın son dakikalarında 6 saniye kuralı ile serbest vuruş kararı vermesinden sonra 6 saniye kuralı trendlerde yerini aldı. Biz de 6 saniye kuralı nedir? Futbolda 6 saniye kuralı nedir? başlığıyla aratılan bu konuya ilişkin önemli bilgilere haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar...

6 SANİYE KURALI NEDİR?

Maç devam ederken kaleci top eline alırsa 6 saniye içinde topu oyuna tekrar sokmak zorundadır. Eğer kaleci topu 6 saniye içinde oyuna sokmazsa 6 saniye kuralı gereği serbest vuruş kararı verilir. Futbolda 6 saniye kuralı çok sık uygulanmayan, nadiren uygulanan kurallardandır.

6 SANİYE KURALI NE ZAMAN GETİRİLDİ?

6 saniye kuralı, FIFA'nın kalecilerin topu elinde tutup zaman geçirmelerini önlemek için 1998 yılında getirildi. Kurala göre; topu elle tutan kaleci topu 6 saniye içinde oyuna sokmak zorundadır. Aksi halde endirekt serbest vuruş verilir.

FATİH TERİM 6 SANİYE KURALI İÇİN NE DEDİ?

Fatih Terim: "2 haftadır tatsız geçen maçlar. Oyuncular, hepimiz emek veriyoruz. İsteklerimiz, beklentilerimiz oluyor. Maalesef iyi şeylerle karşılaşmıyoruz. Öyle şeyler yaşıyoruz ki, virüsü bedenlerde değil, zihinlerde arayacak bir buluş yapılmasını bekliyorum. 6 saniye kuralı en son ne zaman çalındı?

"Sadece kulübün organlarından kınamanın çok ötesine geçmek gerekiyor. Belli ki en fazla bağıran haklı duruma geçiyor. Oğuz Sarvan ile Ünsal Çimen bunları mı anlattı? Dünyada çalınmıyor, Türkiye'de 15-20 sene olmuştur bu düdük için."

"Ne Rize maçında, ne bu maçta, ne sakatım için, ne cezalım için hiç ağzımı açmadım. Bizim sıkıntımız onlardan değil ki bizim sıkıntımızın kimlerden olduğu çok açık. 2 haftadır bize gereğini yaptılar. Geçen sene düdük astıranlar nerede? 2 namuslu adam, hani nerede?"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, hakem Ulusoy'un 6 saniye kuralı çerçevesinde verdiği karara değinerek, "Son anda soyunma odasına gittim. Son saniyede verilen bu kararda eğer kulübede olsaydım ceza yiyebilirdim. Muhakkak ki hakemdir, hata yapar ama hep bize olunca. Olmadı, yakışmadı, çok şık durmadı. Yani bazen hakemler aranır, olmadık komik bir şey verir. Öyle bir karar olunca ben de içeri gideyim, bari ceza almayayım dedim. Çünkü bana ceza vermek için herkes yarışta. Başkasına 1 verirlerse, bana 4 veriyorlar. Böyle bir imkan vermek istemedim." diye konuştu.

Karşılaşmaya galibiyet için çıktıklarını dile getiren Terim, şunları kaydetti:

"Ben sadece istemenin, beklemenin, emek vermenin ve çalışmanın artık yeterli olmadığını görüyorum. Böyle düşünüyorum. 2 haftadır benim böyle düşünmemi sağlayacak birçok şey yaşıyoruz. Futbolun bir dengesi var. Siz o dengeyi, o ayarı bozup müdahale ettiğinizde sahanın ve oyunun adaletini yitiriyorsunuz. Açıkçası virüsü bedenlerde değil, zihinlerde ve niyetlerde arayacak bir buluş bekliyorum. Harcadığımız emekler için artık camia olarak kınamanın ötesine geçerek, beklentilerimizi ve eylemlerimizi ona göre yapmalıyız. Artık sadece kınama yeterli olmuyor maalesef. Geçen hafta zaten bir facia. Baktığınızda bugün belki son ayların en iyi futbollarından birini oynadık. En iyi futbolu oynadık ama maalesef sonunda yine 2 puan kaybettik. İstemediğimiz, beklemediğimiz bir sonuçla karşı karşıya kaldık."

RIDVAN DİLMEN'İN 6 SANİYE KURALI AÇIKLAMASI

Rıdavan Dilmen: ''Türkiye’de tarihe geçecek bir karar verildi. 6 saniye kuralında… Bu 6 saniye kuralı ilk çıktığında bir günde uygulayın diyordum. Bula bula da bu Galatasaray’ı buldu. İlklerin takımı 1-2-3 kim sayacak diye bakıyordum. Birde üzerine penaltı oldu mu… Galatasaray’da o penaltıyla 8 puan geriye düştü. Eğer seyircili olsaydı bu karar zordu.”