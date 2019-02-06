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  3. 6 Şubat Çarşamba bugün kanallarda neler var?(Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 6 Şubat Çarşamba yayın akışı)

6 Şubat Çarşamba bugün kanallarda neler var?(Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 6 Şubat Çarşamba yayın akışı)

6 Şubat Çarşamba kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan İstanbullu Gelin, Arka Sokaklar, Kızım yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Şubat Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

6 Şubat Çarşamba bugün kanallarda neler var?(Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 6 Şubat Çarşamba yayın akışı)

6 Şubat Çarşamba kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan ,Diriliş Ertuğrul, Sen anlat Karadeniz, Çocuklar Duymasın 'ın yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Şubat Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 6 Şubat Çarşamba yayın akışı)

Geçtiğimiz sezon merak uyandıran sezon finalleriyle ekranlara ara veren diziler yeni bölümleriyle yeniden yayınlanmaya başladılar. Özellikle kış ayının vazgeçilmezi olan televizyon keyfine eşlik eden dizilerin yeni sezon bölümleri ekranlara geliyor.

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ATV YAYIN AKIŞI

 

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KANAL D YAYIN AKIŞI

01:45 MELEK DENEYİ
03:15 GELMEYEN BAHAR
05:15 KAVAK YELLERİ
07:15 HAYAT SAĞLIKLI GÜZEL
08:30 AKASYA DURAĞI
09:30 MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2.SAYFA
12:15 GELİNİM MUTFAKTA
16:00 ARKA SOKAKLAR
18:45 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER
19:45 ÇOCUKLAR DUYMASIN

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:05 VUSLAT
02:50 1 GÜN KALA
03:15 İYİLİK KULÜBÜ
04:25 AİLELER YARIŞIYOR
05:55 KRALIN KIZI
07:00 YEŞİL DENİZ
09:25 1'DE BUGÜN
09:35 TOZKOPARAN
10:55 SEKSENLER
13:30 PELİN ÇİFT İLE İYİ FİKİR
15:35 1'DE BUGÜN
15:45 AİLELER YARIŞIYOR
17:45 KRALIN KIZI
19:00 ANA HABER
19:55 DOĞRUSU NE?
20:00 DİRİLİŞ "ERTUĞRUL"
23:45 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ

 

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FOX TV YAYIN AKIŞI


00:15 YASAK ELMA - TEKRAR
02:45 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA -TEKRAR
05:00 İNADINA AŞK- TEKRAR
07:15 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...
10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
12:15 ŞEVKAT YERİMDAR - TEKRAR
16:15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 FATİH PORTAKAL İLE...
20:00 YAPARSIN AŞKIM
23:30 KADIN - TEKRAR

 

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TEVE 2 YAYIN AKIŞI

01:00 KELİME OYUNU
03:30 KANIT
04:30 SERSERİ
05:30 ÇÜRÜK ALİ VE MİKROP NECATİ
06:00 GENİŞ AİLE
07:30 ANNEM
09:00 BODRUM MASALI
11:15 MEDCEZİR
13:30 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE?
15:30 YAPRAK DÖKÜMÜ
17:15 KÜÇÜK AĞA
19:15 KELİME OYUNU
19:45 KELİME OYUNU
21:00 YALAN DÜNYA
23:30 KANIT

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TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 YEMEKTEYİZ
02:15 GEL KONUŞALIM
04:15 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR
06:15 OYNAT BAKALIM
07:00 GÜNAYDIN DOKTOR
08:45 OYNAT BAKALIM
09:15 GEL KONUŞALIM
12:00 JET SOSYETE
15:00 YEMEKTEYİZ
20:00 JET SOSYETE
 
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SHOW TV YAYIN AKIŞI

01:45 ÇARPIŞMA
04:15 GELİN EVİ
06:00 GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK
08:00 KENDİNE İYİ BAK
10:00 YENİ GELİN
13:00 GELİN EVİ
15:00 ZAHİDE YETİŞ'LE
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 DÜĞÜN DERNEK
22:30 BEYAZ MELEK
 
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STAR TV YAYIN AKIŞI

01:30 KOCAM YAPARSA / TKR
03:30 CESUR VE GÜZEL / TKR
05:20 GÜZEL KÖYLÜ / / TKR
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:30 KOCAM YAPARSA / TKR
11:15 KARA SEVDA / TKR
13:00 NERGİS ZAMANI / CANLI
15:15 EN GÜZEL BÖLÜM
15:30 ANNE / TKR
17:00 KOCAM YAPARSA
18:45 STAR ANA HABER
20:00 İFTARLIK GAZOZ
22:30 KARDEŞ ÇOCUKLARI / TKR

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