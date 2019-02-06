6 Şubat Çarşamba bugün kanallarda neler var?(Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 6 Şubat Çarşamba yayın akışı)

6 Şubat Çarşamba kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan ,Diriliş Ertuğrul, Sen anlat Karadeniz, Çocuklar Duymasın 'ın yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Şubat Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 6 Şubat Çarşamba yayın akışı)

Geçtiğimiz sezon merak uyandıran sezon finalleriyle ekranlara ara veren diziler yeni bölümleriyle yeniden yayınlanmaya başladılar. Özellikle kış ayının vazgeçilmezi olan televizyon keyfine eşlik eden dizilerin yeni sezon bölümleri ekranlara geliyor.

ATV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:45 MELEK DENEYİ 03:15 GELMEYEN BAHAR 05:15 KAVAK YELLERİ 07:15 HAYAT SAĞLIKLI GÜZEL 08:30 AKASYA DURAĞI 09:30 MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2.SAYFA 12:15 GELİNİM MUTFAKTA 16:00 ARKA SOKAKLAR 18:45 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER 19:45 ÇOCUKLAR DUYMASIN

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:05 VUSLAT 02:50 1 GÜN KALA 03:15 İYİLİK KULÜBÜ 04:25 AİLELER YARIŞIYOR 05:55 KRALIN KIZI 07:00 YEŞİL DENİZ 09:25 1'DE BUGÜN 09:35 TOZKOPARAN 10:55 SEKSENLER 13:30 PELİN ÇİFT İLE İYİ FİKİR 15:35 1'DE BUGÜN 15:45 AİLELER YARIŞIYOR 17:45 KRALIN KIZI 19:00 ANA HABER 19:55 DOĞRUSU NE? 20:00 DİRİLİŞ "ERTUĞRUL" 23:45 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ

FOX TV YAYIN AKIŞI



00:15 YASAK ELMA - TEKRAR

02:45 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA -TEKRAR

05:00 İNADINA AŞK- TEKRAR

07:15 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...

10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12:15 ŞEVKAT YERİMDAR - TEKRAR

16:15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 FATİH PORTAKAL İLE...

20:00 YAPARSIN AŞKIM

23:30 KADIN - TEKRAR

TEVE 2 YAYIN AKIŞI

01:00 KELİME OYUNU 03:30 KANIT 04:30 SERSERİ 05:30 ÇÜRÜK ALİ VE MİKROP NECATİ 06:00 GENİŞ AİLE 07:30 ANNEM 09:00 BODRUM MASALI 11:15 MEDCEZİR 13:30 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? 15:30 YAPRAK DÖKÜMÜ 17:15 KÜÇÜK AĞA 19:15 KELİME OYUNU 19:45 KELİME OYUNU 21:00 YALAN DÜNYA 23:30 KANIT

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 YEMEKTEYİZ 02:15 GEL KONUŞALIM 04:15 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 06:15 OYNAT BAKALIM 07:00 GÜNAYDIN DOKTOR 08:45 OYNAT BAKALIM 09:15 GEL KONUŞALIM 12:00 JET SOSYETE 15:00 YEMEKTEYİZ 20:00 JET SOSYETE

SHOW TV YAYIN AKIŞI

01:45 ÇARPIŞMA 04:15 GELİN EVİ 06:00 GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK 08:00 KENDİNE İYİ BAK 10:00 YENİ GELİN 13:00 GELİN EVİ 15:00 ZAHİDE YETİŞ'LE 18:45 SHOW ANA HABER 20:00 DÜĞÜN DERNEK 22:30 BEYAZ MELEK

STAR TV YAYIN AKIŞI