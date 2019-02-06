6 Şubat Çarşamba bugün kanallarda neler var?(Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 6 Şubat Çarşamba yayın akışı)
6 Şubat Çarşamba kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan İstanbullu Gelin, Arka Sokaklar, Kızım yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Şubat Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
6 Şubat Çarşamba kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan ,Diriliş Ertuğrul, Sen anlat Karadeniz, Çocuklar Duymasın 'ın yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Şubat Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 6 Şubat Çarşamba yayın akışı)
Geçtiğimiz sezon merak uyandıran sezon finalleriyle ekranlara ara veren diziler yeni bölümleriyle yeniden yayınlanmaya başladılar. Özellikle kış ayının vazgeçilmezi olan televizyon keyfine eşlik eden dizilerin yeni sezon bölümleri ekranlara geliyor.
ATV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
TRT 1 YAYIN AKIŞI
FOX TV YAYIN AKIŞI
00:15 YASAK ELMA - TEKRAR
02:45 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA -TEKRAR
05:00 İNADINA AŞK- TEKRAR
07:15 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...
10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
12:15 ŞEVKAT YERİMDAR - TEKRAR
16:15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 FATİH PORTAKAL İLE...
20:00 YAPARSIN AŞKIM
23:30 KADIN - TEKRAR
TEVE 2 YAYIN AKIŞI
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