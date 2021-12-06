6 Şubat 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 6 Şubat 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

6 ŞUBAT 2022 PAZAR GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

6 Şubat 2022 Pazar günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

08:05

Wellington Phoenix - Macarthur Bulls

Avustralya A Ligi

Bein Sports 1, Bilyoner TV

10:45

Melbourne City - Perth Glory

Avustralya A Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV

12:00

Fenerbahçe - Kocaelispor

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

FB TV

13:00

Şanlıurfaspor - Kırklarelispor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

13:00

Eskişehirspor - Amedspor

TFF 2. Lig

TRT Kurdi

13:00

Sakaryaspor - Vanspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

13:00

Afjet Afyonspor - 1461 Trabzon

TFF 2. Lig

13:00

Yeşilyurt Bld. - Kuşadasıspor

TFF 3. Lig

Yayın Yok

13:00

Kütahyaspor - Bergama Bld.

TFF 3. Lig

Yayın Yok

13:00

Pendikspor - 24 Erzincanspor

TFF 2. Lig

Bilinmiyor

13:00

52 Orduspor - Alanya Kestel

TFF 3. Lig

Bilinmiyor

13:00

Elazığ Karakoçan - Iğdırspor

TFF 3. Lig

Youtube

13:00

Yomraspor - Hacettepe

TFF 3. Lig

Altaş TV

13:00

Turgutluspor - Bodrumspor

TFF 2. Lig

Ege TV

13:00

İskenderunspor - Siirt İÖİ

TFF 3. Lig

Youtube

13:30

BB Erzurumspor - Manisa FK

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Max 2

13:30

Bandırmaspor - Ümraniyespor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Max 1

14:00

Çin - Güney Kore

AFC Kadınlar Asya Kupasi Final

Spor Smart 2

14:15

Feyenoord - Sparta Rotterdam

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

14:15

Den Bosch - ADO Den Haag

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

14:30

Warta - Gornik Leczna

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

14:30

Atalanta - Cagliari

İtalya Serie A

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

15:00

Lorient - Lens

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4, Bilyoner TV

15:00

Liverpool - Cardiff City

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

15:15

Dubai - Emirates Club

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

15:30

Darmstadt 98 - Hamburg

Almanya Bundesliga 2

Bein Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

15:30

Holstein Kiel - F.Düsseldorf

Almanya Bundesliga 2

Bein Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

15:30

Dynamo Dresden - Hansa Rostock

Almanya Bundesliga 2

Bein Connect, Bilyoner TV

15:30

Club Brugge - KAA Gent

Belçika Pro League

Tivibu Spor, Bilyoner TV

16:00

Menemenspor - Adanaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Max 1

16:00

Valencia - Real Sociedad

İspanya La Liga

Spor Smart, CBC Sports, Bilyoner TV

16:00

Alanyaspor - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Ç.Rizespor - Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00

Fuenlabrada - Valladolid

İspanya La Liga 2

La Liga Youtube, Bilyoner TV

16:00

Amorebieta - Real Oviedo

İspanya La Liga 2

La Liga Youtube, Bilyoner TV

16:00

AEK - Smyrnis

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

16:15

Basel - Sion

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

16:30

Motherwell - Celtic

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

16:30

Groningen - G.A. Eagles

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

16:30

Willem II - RKC Waalwijk

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

17:00

Nice - Clermont

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4, Bilyoner TV

17:00

Reims - Bordeaux

Fransa Ligue 1

17:00

Strasbourg - Nantes

Fransa Ligue 1

Bein Connect, Bilyoner TV

17:00

Troyes - Metz

Fransa Ligue 1

Bein Connect, Bilyoner TV

Dragovoljac - Osijek

Hırvatistan 1. Ligi

Bein Connect, Bilyoner TV

17:00

Rakow Czestochowa - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

17:00

Mlada Boleslav - Banik Ostrava

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00

Pardubice - Slovacko

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00

Fastav Zlin - Slovan Liberec

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00

Bologna - Empoli

İtalya Serie A

Bilyoner TV

17:00

Sampdoria - Sassuolo

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV

17:00

Venezia - Napoli

İtalya Serie A

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

17:30

B.Dortmund - B.Leverkusen

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

17:30

Al Nasr - Ajman Club

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

18:00

Mechelen - Beerschot

Belçika Pro League

Bilyoner TV

18:00

Virton - RWDM

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

18:00

Antofagasta - Cobresal

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

18:15

Barcelona - Atletico Madrid

İspanya La Liga

Spor Smart, CBC Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

18:15

Ionikos - Olympiakos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:15

Cremonese - Monza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:15

Pordenone - Spal

İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:30

Boavista - Vizela

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

18:30

Gil Vicente - Santa Clara

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

18:30

Lugano - Luzern

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

18:30

St.Gallen - Young Boys

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

18:45

Ajax - Heracles

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV, Vole

19:00

Gençlerbirliği - Ankaragücü

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Max 1

19:00

Rennes - Brest

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4, Bilyoner TV

19:00

Beşiktaş - Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:00

Göztepe - Altay

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

19:00

Glasgow Rangers - Hearts

İskoçya Premier Lig

S Sport Plus, Bilyoner TV

19:00

Nottingham Forest - Leicester City

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

19:05

Istra 1961 - Dinamo Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Wolfsburg - Greuther Fürth

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:30

Cracovia Krakow - Lech Poznan

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:30

Al Hilal - Al Jazira

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final

S Sport Plus

20:00

Viktoria Plzen - Hradec Kralove

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:00

Udinese - Torino

İtalya Serie A

S Sport, S Sports Plus, Bilyoner TV

20:15

Cartagena - Las Palmas

İspanya La Liga 2

La Liga Youtube, Bilyoner TV

20:15

Huesca - Mirandes

İspanya La Liga 2

La Liga Youtube, Bilyoner TV

20:30

Real Betis - Villarreal

İspanya La Liga

Spor Smart, CBC Sports, S Sport Plus, Bilyoner TV

20:30

Lamia - Asteras Tripolis

Yunanistan Süper Ligi Ertelendi

Yayın Yok

20:30

PAOK - Panathinaikos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:30

Anderlecht - KAS Eupen

Belçika Pro League

Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

21:00

Arouca - Porto

Portekiz Liga NOS

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

21:15

FC Carlos Stein - ADT Tarma

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

21:30

Bournemouth - Boreham Wood

İngiltere FA Cup

Bilyoner TV

22:00

Westerlo - Lommel

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

22:00

Senegal - Mısır

CAF Afrika Uluslar Kupasi Final

TRT Spor, Bilyoner TV

22:45

Lille - PSG

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:45

Juventus - Verona

İtalya Serie A

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

23:00

Real Madrid - Granada

İspanya La Liga

Spor Smart, CBC Spors, S Sport Plus, Bilyoner TV

23:00

Tenerife - Leganes

İspanya La Liga 2

La Liga Youtube, Bilyoner TV

23:00

Genk - Zulte Waregem

Belçika Pro League

Bilyoner TV

23:30

Sporting Lisbon - Famalicao

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV

23:30

AD Cantolao - U. Deportes

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV