6 Şubat 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
6 Şubat 2022 Pazar günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 6 Şubat 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 6 Şubat 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
6 ŞUBAT 2022 PAZAR GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
6 Şubat 2022 Pazar günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
08:05
Wellington Phoenix - Macarthur Bulls
Avustralya A Ligi
Bein Sports 1, Bilyoner TV
10:45
Melbourne City - Perth Glory
Avustralya A Ligi
Bein Sports 2, Bilyoner TV
12:00
Fenerbahçe - Kocaelispor
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
FB TV
13:00
Şanlıurfaspor - Kırklarelispor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
13:00
Eskişehirspor - Amedspor
TFF 2. Lig
TRT Kurdi
13:00
Sakaryaspor - Vanspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
13:00
Afjet Afyonspor - 1461 Trabzon
TFF 2. Lig
13:00
Yeşilyurt Bld. - Kuşadasıspor
TFF 3. Lig
Yayın Yok
13:00
Kütahyaspor - Bergama Bld.
TFF 3. Lig
Yayın Yok
13:00
Pendikspor - 24 Erzincanspor
TFF 2. Lig
Bilinmiyor
13:00
52 Orduspor - Alanya Kestel
TFF 3. Lig
Bilinmiyor
13:00
Elazığ Karakoçan - Iğdırspor
TFF 3. Lig
Youtube
13:00
Yomraspor - Hacettepe
TFF 3. Lig
Altaş TV
13:00
Turgutluspor - Bodrumspor
TFF 2. Lig
Ege TV
13:00
İskenderunspor - Siirt İÖİ
TFF 3. Lig
Youtube
13:30
BB Erzurumspor - Manisa FK
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Max 2
13:30
Bandırmaspor - Ümraniyespor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Max 1
14:00
Çin - Güney Kore
AFC Kadınlar Asya Kupasi Final
Spor Smart 2
14:15
Feyenoord - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
14:15
Den Bosch - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
14:30
Warta - Gornik Leczna
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
14:30
Atalanta - Cagliari
İtalya Serie A
S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
15:00
Lorient - Lens
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4, Bilyoner TV
15:00
Liverpool - Cardiff City
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
15:15
Dubai - Emirates Club
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
15:30
Darmstadt 98 - Hamburg
Almanya Bundesliga 2
Bein Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
15:30
Holstein Kiel - F.Düsseldorf
Almanya Bundesliga 2
Bein Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
15:30
Dynamo Dresden - Hansa Rostock
Almanya Bundesliga 2
Bein Connect, Bilyoner TV
15:30
Club Brugge - KAA Gent
Belçika Pro League
Tivibu Spor, Bilyoner TV
16:00
Menemenspor - Adanaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Max 1
16:00
Valencia - Real Sociedad
İspanya La Liga
Spor Smart, CBC Sports, Bilyoner TV
16:00
Alanyaspor - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Ç.Rizespor - Adana Demirspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
Fuenlabrada - Valladolid
İspanya La Liga 2
La Liga Youtube, Bilyoner TV
16:00
Amorebieta - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
La Liga Youtube, Bilyoner TV
16:00
AEK - Smyrnis
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
16:15
Basel - Sion
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
16:30
Motherwell - Celtic
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
16:30
Groningen - G.A. Eagles
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
16:30
Willem II - RKC Waalwijk
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
17:00
Nice - Clermont
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4, Bilyoner TV
17:00
Reims - Bordeaux
Fransa Ligue 1
17:00
Strasbourg - Nantes
Fransa Ligue 1
Bein Connect, Bilyoner TV
17:00
Troyes - Metz
Fransa Ligue 1
Bein Connect, Bilyoner TV
Dragovoljac - Osijek
Hırvatistan 1. Ligi
Bein Connect, Bilyoner TV
17:00
Rakow Czestochowa - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
17:00
Mlada Boleslav - Banik Ostrava
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Pardubice - Slovacko
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Fastav Zlin - Slovan Liberec
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Bologna - Empoli
İtalya Serie A
Bilyoner TV
17:00
Sampdoria - Sassuolo
İtalya Serie A
S Sport Plus, Bilyoner TV
17:00
Venezia - Napoli
İtalya Serie A
S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
17:30
B.Dortmund - B.Leverkusen
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
17:30
Al Nasr - Ajman Club
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
18:00
Mechelen - Beerschot
Belçika Pro League
Bilyoner TV
18:00
Virton - RWDM
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
18:00
Antofagasta - Cobresal
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
18:15
Barcelona - Atletico Madrid
İspanya La Liga
Spor Smart, CBC Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
18:15
Ionikos - Olympiakos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
18:15
Cremonese - Monza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
18:15
Pordenone - Spal
İtalya Serie B
Bilyoner TV
18:30
Boavista - Vizela
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
18:30
Gil Vicente - Santa Clara
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
18:30
Lugano - Luzern
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
18:30
St.Gallen - Young Boys
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
18:45
Ajax - Heracles
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV, Vole
19:00
Gençlerbirliği - Ankaragücü
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Max 1
19:00
Rennes - Brest
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4, Bilyoner TV
19:00
Beşiktaş - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:00
Göztepe - Altay
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
19:00
Glasgow Rangers - Hearts
İskoçya Premier Lig
S Sport Plus, Bilyoner TV
19:00
Nottingham Forest - Leicester City
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
19:05
Istra 1961 - Dinamo Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Wolfsburg - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
19:30
Cracovia Krakow - Lech Poznan
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:30
Al Hilal - Al Jazira
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final
S Sport Plus
20:00
Viktoria Plzen - Hradec Kralove
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
20:00
Udinese - Torino
İtalya Serie A
S Sport, S Sports Plus, Bilyoner TV
20:15
Cartagena - Las Palmas
İspanya La Liga 2
La Liga Youtube, Bilyoner TV
20:15
Huesca - Mirandes
İspanya La Liga 2
La Liga Youtube, Bilyoner TV
20:30
Real Betis - Villarreal
İspanya La Liga
Spor Smart, CBC Sports, S Sport Plus, Bilyoner TV
20:30
Lamia - Asteras Tripolis
Yunanistan Süper Ligi Ertelendi
Yayın Yok
20:30
PAOK - Panathinaikos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:30
Anderlecht - KAS Eupen
Belçika Pro League
Tivibu Spor 5, Bilyoner TV
21:00
Arouca - Porto
Portekiz Liga NOS
S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
21:15
FC Carlos Stein - ADT Tarma
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:30
Bournemouth - Boreham Wood
İngiltere FA Cup
Bilyoner TV
22:00
Westerlo - Lommel
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
22:00
Senegal - Mısır
CAF Afrika Uluslar Kupasi Final
TRT Spor, Bilyoner TV
22:45
Lille - PSG
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
22:45
Juventus - Verona
İtalya Serie A
S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
23:00
Real Madrid - Granada
İspanya La Liga
Spor Smart, CBC Spors, S Sport Plus, Bilyoner TV
23:00
Tenerife - Leganes
İspanya La Liga 2
La Liga Youtube, Bilyoner TV
23:00
Genk - Zulte Waregem
Belçika Pro League
Bilyoner TV
23:30
Sporting Lisbon - Famalicao
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV
23:30
AD Cantolao - U. Deportes
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV