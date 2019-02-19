6 Süper Lig kulübü PFDK'da

Adem Büyük ve Adis Jahovic de PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Bursaspor, Atiker Konyaspor, Trabzonspor ve Kasımpaşa kulüplerinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Ligin 22'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'un Beşiktaş ile oynadığı müsabakada kırmızı kart gören Adem Büyük, Atiker Konyaspor'un Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada oyun dışı kalan Adis Jahovic ve Kasımpaşa Kulübü idarecisi Cüneyt Söylen de PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"1- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 15.02.2019 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü futbolcusu ADEM BÜYÜK'ün aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 16.02.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 15.02.2019 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BURSASPOR Kulübü'nün 16.02.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 16.02.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ATİKER KONYASPOR Kulübü futbolcusu ADIS JAHOVIC'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 17.02.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 17.02.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 17.02.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü idarecisi CÜNEYT SÖYLEN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- HATAYSPOR Kulübü görevlisi MİTHAT BAKLACI'nın 16.02.2019 tarihinde oynanan HATAYSPOR-ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 19.02.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

HATAYSPOR Kulübü idarecisi AYDIN TOKSÖZ'ün aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.02.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ADANA DEMİRSPOR Kulübü teknik sorumlusu ÜMİT ÖZAT'ın 16.02.2019 tarihinde oynanan HATAYSPOR-ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 17.02.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK'nın 17.02.2019 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş.-GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- AFJET AFYONSPOR Kulübü'nün 17.02.2019 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR-GİRESUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 18.02.2019 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-ABALI DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- ABALI DENİZLİSPOR Kulübü'nün 18.02.2019 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-ABALI DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

DHA