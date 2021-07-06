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6 Temmuz 2021 evde bakım maaşı yatan iller, evde bakım parası zammı, evde bakım parası almak için aranan şartlar

Her sene olduğu gibi bu senede emekli ve memur maaşlarına zam yapılırken, evde bakım maaşı alanlar ve engelli vatandaşlar da bu zamdan faydalanıyor. Bugün geri sayımı biten ve maaşlarına zam yapılacak olan vatandaşlar, gözlerini " 6 Temmuz 2021 evde bakım maaşı yatan iller, evde bakım parası zammı, evde bakım parası almak için aranan şartlar " sorularına çevirdi.

6 Temmuz 2021 evde bakım maaşı yatan iller, evde bakım parası zammı, evde bakım parası almak için aranan şartlar

Her yıl Temmuz ayınd gerçekleştirilen emekli ve memur vatandaşlara yapılacak olan maaş belli oldu. Bu maaştan yararlanacak olan evde bakım maaşı alan aileler de bu zamdan faydalanıyor. Bugün itibarıyla  TUİK tarafından paylaşılan bilgilere göre, 5 aylık enflasyon 6.39 olarak gerçekleşti ve 6 aylık veri bugün paylaşıldı. Buna göre, 6 Temmuz 2021 evde bakım maaşı yatan iller, evde bakım parası zammı, evde bakım parası almak için aranan şartlar nelerdir?

6 Temmuz 2021 evde bakım maaşı yatan iller, evde bakım parası zammı, evde bakım parası almak için aranan şartlar

6 TEMMUZ 2021 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Evde bakım maaşı her ayın 15’i ile 30’u arasında hak sahiplerinin hesabına yatırılıyor. Bu nedenle bu soruya henüz net bir yanıt yok. Bakım maaşları 15 Temmuz 2021 günü başlayıp, her gün farklı illerde hesaplara ulaşacak.

EVDE BAKIM PARASI ZAMMI

Milyonlarca emekli, memur, engelli ve evde bakım ihtiyacı olan vatandaşların beklediği o zam enflasyon sonrası son dakika olarak açıklandı. Açıklama sonrası " 6 Temmuz 2021 evde bakım maaşı yatan iller, evde bakım parası zammı, evde bakım parası almak için aranan şartlar " sorgulamaları hız kazandı. Enflasyon rakamı hem emeklileri hem memurları hem de sosyal yardım alanları ilgilendiriyor. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecektir.

6 Temmuz 2021 evde bakım maaşı yatan iller, evde bakım parası zammı, evde bakım parası almak için aranan şartlar

EVDE BAKIM PARASI ALMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Evde bakım aylığı için bireyin yüzde 50 ve üzerinde engelli olması gerekiyor. Aranan şartlar içerisinde raporun içinde yer alan "ağır engelli" bölümüne "evet" cevabının verilmesi büyük önem taşıyor.  Bireyin engel durumuna hastanelerdeki heyet karar veriyor. Bakım maaşı, yaşlı, hasta ve muhtaç olan kişilere değil, onların bakımını üstelenen yakınlarına veriliyor. Başvuru ‘Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne veya varsa ilçe müdürlüklerine yapılıyor.

Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.

Evde bakım parası almak için aranan şartlar sağlanmadan, hasta bakım parası almanız mümkün değildir. Bu şartların tamamını sağlamanız gerekmektedir. Bu şartlar şöyle:

  1. Engelli bakım maaşı alabilmek için öncelikle  bir devlet hastanesinden engelli raporu almanız gerekmektedir.  Bu raporunuz sonucunda  Çok İleri Düzeyde Özel Gereksinime Var, Belirgin Düzeyde Özel Gereksinim Var(BÖGV) ve Özel Koşul Gereksinimi Var (ÖKGV) ifadelerinden biri mutlaka geçmelidir. Aksi takdirde  bakıcılık maaşı alamazsınız.
  2. Hasta günlük hayatını devam ettirecek yeterliliğe sahip olmamalı. Yani zaruri ihtiyaçları olan yemek yeme, banyo yapmak ve yürümek gibi temel ihtiyaçlarını tek başına gideremiyor olmalıdır.
  3. Hanede bulunan bireylerin maaşları ve mal varlıklarının toplamının kişi başına bölünmesiyle elde edilen tutar evde bakım aylığı muhtaçlık sınırı olan 1,402,64 TL’yi geçmemelidir.

Yukarıda ki şartları ve bazı özel şartları taşıyan kişiler evde bakım parası almaya hak kazanacaktır. 

6 Temmuz 2021 evde bakım maaşı yatan iller, evde bakım parası zammı, evde bakım parası almak için aranan şartlar

GEREKLİ EVRAKLAR

Bakıcı olacak kişinin kimlik fotokopisi

Heyetten alınmış ağır engelli raporu

Bakıcı olacak kişinin ve engellinin son 6 ayda çekilmiş 3 adet fotoğrafı

Bakıcı olacak kişinin eğitim durumunu gösteren belge

Bakıcı olacak kişinin vasi olduğuna dair mahkeme kararı

Eğer engellinin anne babası boşanmış ise boşanmaya dair mahkeme kararı

6 Temmuz 2021 evde bakım maaşı yatan iller, evde bakım parası zammı, evde bakım parası almak için aranan şartlar

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