6 Temmuz 2021 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İtalya-İspanya" TRT 1'de6 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu | A101 haftanın yıldızları belli oldu! Şok indirimler: Bu fırsatlar kaçmaz....6 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de Kurban Bayramına özel şok indirimler!SON DAKİKA! Rusya'da An-26 tipi uçaktan kötü haber: İrtibat kesildi! En az 29 kişiyi taşıyor!Resmi Gazete'de bugün (06.07.2021) | 6 Temmuz 2021 Resmi Gazete kararları6 Temmuz 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıDenizlerde göçmen dramı! Ölümle burun buruna geldiler! 51 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenliği kurtardıResmen ölümün kıyısından döndü! Otomobile çarptı, ardından motosikleti ile otobüsün altına girdiKutsalımıza Hollanda'da bira şişeleri ile çirkin saldırı! Amsterdam Ayasofya Camisi'nin camları kırıldıAkdeniz'de sabah saatlerinde korkutan sarsıntılar! 7 dakika arayla sallandı
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. 6 Temmuz 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

6 Temmuz 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

6 Temmuz 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Temmuz 2021 Salı maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

6 Temmuz 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 6 Temmuz 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

6 TEMMUZ 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

6 Temmuz 2021 Salı gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

17:00
Wolfsburg - Erzgebirge Aue
Hazırlık Maçı
Wolfsburg Youtube

17:00
Port FC - Kitchee
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD

19:00
HJK Helsinki - Buducnost
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV

19:00
Flora Tallin - Hibernians
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV

20:30
Fola - Lincoln City
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV

22:00
İtalya - İspanya
UEFA Euro 2020 Yarı Final
TRT 1Idman TV

23:30
Trinidad Tobago - Fransız Guyanası
Concacaf Gold Cup
Bilyoner TV
 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
231
8
31
7
7
231
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT