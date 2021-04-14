6 Temmuz 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
6 Temmuz 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Temmuz 2021 Salı maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 6 Temmuz 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
6 TEMMUZ 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
6 Temmuz 2021 Salı gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
17:00
Wolfsburg - Erzgebirge Aue
Hazırlık Maçı
Wolfsburg Youtube
17:00
Port FC - Kitchee
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD
19:00
HJK Helsinki - Buducnost
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV
19:00
Flora Tallin - Hibernians
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV
20:30
Fola - Lincoln City
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV
22:00
İtalya - İspanya
UEFA Euro 2020 Yarı Final
TRT 1Idman TV
23:30
Trinidad Tobago - Fransız Guyanası
Concacaf Gold Cup
Bilyoner TV