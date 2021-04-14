6 Temmuz 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 6 Temmuz 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

6 TEMMUZ 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

6 Temmuz 2021 Salı gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

17:00

Wolfsburg - Erzgebirge Aue

Hazırlık Maçı

Wolfsburg Youtube



17:00

Port FC - Kitchee

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD



19:00

HJK Helsinki - Buducnost

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Bilyoner TV



19:00

Flora Tallin - Hibernians

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Bilyoner TV



20:30

Fola - Lincoln City

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Bilyoner TV



22:00

İtalya - İspanya

UEFA Euro 2020 Yarı Final

TRT 1Idman TV



23:30

Trinidad Tobago - Fransız Guyanası

Concacaf Gold Cup

Bilyoner TV

