6 Temmuz 2021 Salı FOX TV yayın akışı | Aşk Oluversin Gari TV'de ilk kez FOX TV'de

FOX TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını arayanlar için haberimizde 6 Temmuz 2021 Salı FOX TV yayın akışına yer verdik. Güne Çalar Saat ile başlayan FOX 16:15'te Şevkat Yerimdar dizisinin tekrar bölümlerini ekrana veriyor. Akşam ise Aşk Oluversin Gari filmi TV'de ilk kez Fox TV'de izleyici karşısına çıkıyor...

6 TEMMUZ 2021 SALI FOX TV YAYIN AKIŞI



08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Mucize Doktor

16:15 Şevkat Yerimdar

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Oluversin Gari

AŞK OLUVERSİN GARİ FİLMİ KONUSU

Güney, arkeolog olan genç bir adamdır. Bir gün babası Salih'in tarihi bir alanda otel yapacağını öğrenir ve otelin yapımını engellemek için Salihköy'e gider. Otel yapımını durdurmak için çalışmalara başlayan Güney, bu sırada kendisi gibi otel yapımına karşı olan aktivist Derya ile tanışır. Oteli yapmaya kararlı olan Salih, bunun için her türlü usulsüzlüğü yapmaya hazırdır. Ancak onun işleri oğlunun Salihköy'e gittiğini öğrenmesiyle karışır. Köyde bir antik kent olduğundan şüphelenen ve bunun peşine düşen Güney, bu süreçte kendisini aşkın içinde bulur.