6 Temmuz 2021 Salı Star TV yayın akışı | Dizi Ada Masalı yeni bölümüyle Star TV'de Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Medcezir dizisi ile başlayan kanalda akşam sevilen dizi Ada Masalı dizisi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 6 Temmuz 2021 Salı Star TV yayın akışı...

A+ A-

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Star TV'nin yayın akışı merakla aratılıyor. 07:00'da Medcezir ekranlarda olurken 13:15'te Aramızda Kalsın dizisi tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Alp Nevruz'un paylaştığı Ada Masalı dizisi izleyiciyle buluşuyor. İşte 6 Temmuz 2021 Salı Star TV yayın akışı... 6 TEMMUZ 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Medcezir 09:45 Yüksek Sosyete 11:15 Kaçak Gelinler 13:15 Gerçeğin Peşinde 16:20 Güzel Köylü 18:30 Star Haber 20:00 Ada Masalı