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6 Temmuz 2021 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

Süper Loto'da heyecan dorukta. Son çekilişten devreden ikramiye 43 milyon TL'yi geçti. Süper Loto'nun 6 Temmuz Salı günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. Peki Süper Loto 6 Temmuz 2021 Salı günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar..

6 Temmuz 2021 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

6 Temmuz Salı günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Süper Loto'nun 6 Temmuz Salı günkü çekilişinde kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından merak ediliyor. Peki Süper Loto 6 Temmuz 2021 Salı günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 6 TEMMUZ 2021 SALI

6 Temmuz Salı günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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MERAK EDENLER İÇİN

SÜPER LOTO SONUÇLARI 4 TEMMUZ

4 Temmuz Pazar  günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

07 14 22 36 54 60

Süper Loto'nun 4 Temmuz Pazar akşamı yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadı. 5 bilen 22 kişi 13.753,30 Tl, 4 bilen 864 kişi 544,75 TL, 3 bilen 19 bin 411 kişi 29,40 TL ve 2 bilen 190 bin 327 kişi 3.15 TL kazandı.

4 Temmuz 2021 Pazar Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

4 Temmuz 2021 Pazar Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar akşamları saat 21:30'da yapılıyor. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden çekilişi canlı olarak izleyebilmektedir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto'yu Milli Piyango Online'dan ya da Milli Piyango uygulamasından oynayabilir veya en yakın satış noktalarından işlem yapabilirsiniz. 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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