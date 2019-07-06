6 Temmuz bugün hangi diziler var? |6 Temmuz Cumartesi yayın akışı
6 Temmuz Cumartesi kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan diziler yayınlanacak mı? 6 Temmuz Cumartesi kanallarda neler var? 6 Temmuz Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
6 Temmuz Cumartesi bugün hangi diziler var? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Temmuz Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
6 TEMMUZ BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 6 Temmuz Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
6 Temmuz Cumartesi ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Yenilmezler Ultron çağı
6 Temmuz Cumartesi KANAL D Yayın Akışı
09:30 MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA
12:15 GELİNİM MUTFAKTA
16:00 YARALI KUŞLAR
17:00 ARKA SOKAKLAR
18:45 KANAL D ANA HABER
20:00 Benimle Söyle
6 Temmuz Cumartesi STAR TV Yayın Akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 Erkenci Kuş Yerli Dizi
12:30 NURSEL'İN KONUKLARI
15:00 Kuzgun Yerli Dizi
18:45 STAR HABER
20:00 Kapanmadan Kazan
6 Temmuz Cumartesi SHOW TV Yayın Akışı
06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
08:00 Kendine İyi Bak
10:00 Kuaförüm Sensin
13:00 Gelin Evi
15:00 Zahide Yetiş'le
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
6 Temmuz Cumartesi FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yasak Elma
13:45 Bir Aile hikayesi
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile Ana Haber
20:00 Organik aşk
6 Temmuz Cumartesi TV8 Yayın Akışı
07:00 Oynat Bakalım
09:45 Çok güzel hareketler bunlar
11:00 Survivör Panoroma
12:30 Jet sosyete
15:00 Survivor panaroma
17:15 Dedemin fişi
20:00 jet sosyete
6 Temmuz Cumartesi TRT1 Yayın Akışı
08:15 Beni böyle sev
10:30 Tozkoparan
13:05 Kalk gidelim
16:00 Aileler yarışıyor
19:00 Ana haber
20:20 Rastgele
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