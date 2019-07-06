6 Temmuz bugün hangi diziler var? |6 Temmuz Cumartesi yayın akışı

6 Temmuz Cumartesi bugün hangi diziler var? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Temmuz Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

6 TEMMUZ BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 6 Temmuz Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

6 Temmuz Cumartesi ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Yenilmezler Ultron çağı

6 Temmuz Cumartesi KANAL D Yayın Akışı



09:30 MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA

12:15 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 YARALI KUŞLAR

17:00 ARKA SOKAKLAR

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 Benimle Söyle

6 Temmuz Cumartesi STAR TV Yayın Akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 Erkenci Kuş Yerli Dizi

12:30 NURSEL'İN KONUKLARI

15:00 Kuzgun Yerli Dizi

18:45 STAR HABER

20:00 Kapanmadan Kazan

6 Temmuz Cumartesi SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

08:00 Kendine İyi Bak

10:00 Kuaförüm Sensin

13:00 Gelin Evi

15:00 Zahide Yetiş'le

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

6 Temmuz Cumartesi FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yasak Elma

13:45 Bir Aile hikayesi

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile Ana Haber

20:00 Organik aşk

6 Temmuz Cumartesi TV8 Yayın Akışı

07:00 Oynat Bakalım

09:45 Çok güzel hareketler bunlar

11:00 Survivör Panoroma

12:30 Jet sosyete

15:00 Survivor panaroma

17:15 Dedemin fişi

20:00 jet sosyete

6 Temmuz Cumartesi TRT1 Yayın Akışı

08:15 Beni böyle sev

10:30 Tozkoparan

13:05 Kalk gidelim

16:00 Aileler yarışıyor

19:00 Ana haber

20:20 Rastgele