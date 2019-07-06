6 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi
12.30 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılımıyla TSYD havuzunun açılışı yapılacak.
TSYD HAVUZ AÇILIŞI
12.30 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılımıyla TSYD havuzunun açılışı yapılacak.
FENERBAHÇE
18.30 Yeni sezon hazırlıkları devam edecek.
GALATASARAY
18.00 Yeni sezon hazırlıkları devam edecek.
TRABZONSPOR
10.00 - 18.00 Bordo mavili ekip, çift idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
BAŞAKŞEHİR
11.30 - 17.00 İstanbul ekibi çalışmalarını çift idmanla sürdürecek.
SİVASSPOR
Demir Grup Sivasspor'un Bolu kampı bugün başlayacak.
BİZİM NESLİN UŞAKLARI FUTBOL TURNUVASI
17.00 Özkan Sümer'in de katılımıyla turnuvanın açılışı yapılacak.
KADINLAR DÜNYA KUPASI
- 3'üncülük Maçı
18.00 İngiltere - İsveç
COPA AMERICA 2019
- 3'üncülük Maçı
22.00 Arjantin - Şili
AFRİKA ULUSLAR KUPASI 2019 MISIR
- Son 16 Turu
19.00 Nijerya - Kamerun (Awaziem, Onyekuru, Kameni, Kana-Biyik)
22.00 Mısır - Güney Afrika (Trezeguet)
BASKETBOL
- Kadınlar EuroBasket 2019 -
- Yarı Final
19.00 Fransa - Büyük Britanya
21.30 İspanya - Sırbistan
- 5'incilik - 8'incilik
13.30 Belçika - Macaristan
16.00 Rusya - İsveç
KADINLAR VOLEYBOL
- Milletler Ligi Yarı Finali
10.00 TÜRKİYE - Brezilya
ERKEKLER VOLEYBOL
- FIVB Challenger Kupası Yarı Finali
18.30 Slovenya - Beyaz Rusya
21.30 Küba - TÜRKİYE
DHA
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