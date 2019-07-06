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  3. 6 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi

6 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi

12.30 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılımıyla TSYD havuzunun açılışı yapılacak.

6 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi

TSYD HAVUZ AÇILIŞI

12.30 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılımıyla TSYD havuzunun açılışı yapılacak.

FENERBAHÇE

18.30 Yeni sezon hazırlıkları devam edecek.

GALATASARAY

18.00 Yeni sezon hazırlıkları devam edecek.

TRABZONSPOR

10.00 - 18.00 Bordo mavili ekip, çift idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

BAŞAKŞEHİR

11.30 - 17.00 İstanbul ekibi çalışmalarını çift idmanla sürdürecek.

SİVASSPOR

Demir Grup Sivasspor'un Bolu kampı bugün başlayacak.

BİZİM NESLİN UŞAKLARI FUTBOL TURNUVASI

17.00 Özkan Sümer'in de katılımıyla turnuvanın açılışı yapılacak.

KADINLAR DÜNYA KUPASI

- 3'üncülük Maçı

18.00 İngiltere - İsveç

COPA AMERICA 2019

- 3'üncülük Maçı

22.00 Arjantin - Şili

AFRİKA ULUSLAR KUPASI 2019 MISIR

- Son 16 Turu

19.00 Nijerya - Kamerun (Awaziem, Onyekuru, Kameni, Kana-Biyik)

22.00 Mısır - Güney Afrika (Trezeguet)

BASKETBOL

- Kadınlar EuroBasket 2019 -

- Yarı Final

19.00 Fransa - Büyük Britanya

21.30 İspanya - Sırbistan

- 5'incilik - 8'incilik

13.30 Belçika - Macaristan

16.00 Rusya - İsveç

KADINLAR VOLEYBOL

- Milletler Ligi Yarı Finali

10.00 TÜRKİYE - Brezilya

ERKEKLER VOLEYBOL

- FIVB Challenger Kupası Yarı Finali

18.30 Slovenya - Beyaz Rusya

21.30 Küba - TÜRKİYE

DHA

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