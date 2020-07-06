Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgının kontrol altına alınmasıyla ekonominin yeniden hareketlenmesi için 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreciyle birlikte ise bazı illerimizde vaka sayıları yeniden artarken vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 6 Temmuz koronavirüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün? konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

6 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU| VAKA SAYISI KAÇ OLDU BUGÜN

Sağlık BakanıFahrettin Koca, Türkiye günlük koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında "Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000’i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?" ifadelerini kullandı.

5 TEMMUZ KORONAVİRÜS VİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 46 bin 414 test yapıldı, 1148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1188 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 630 bin 480, vaka sayısı 205 bin 758, vefat sayısı 5 bin 225 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1127, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 392, toplam iyileşen hasta sayısı da 180 bin 680 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben artış eğiliminde. Tedbir varken bugün vefat eden sayısı kanıksanacak tablo değil."

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 11 milyon 572 bin 124'e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 537 bin 47 kişi öldü, virüs saptanan 6 milyon 543 bin 54 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 4 milyon 492 bin 23 aktif vaka bulunuyor.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM ABD'DE

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 983 bin 142 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 132 bin 571 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 604 bin 585), Hindistan (698 bin 817), Rusya (687 bin 862), Peru (302 bin 718), İspanya (297 bin 625), Şili (295 bin 532), İngiltere (285 bin 416), Meksika (256 bin 848), İtalya (241 bin 611), İran (240 bin 438), Pakistan (231 bin 818), Suudi Arabistan (209 bin 509), Türkiye (205 bin 758), Almanya (197 bin 558), Güney Afrika (196 bin 750), Fransa (166 bin 960), Bangladeş (162 bin 417), Kolombiya (117 bin 110), Kanada (105 bin 536), Katar (99 bin 799), Çin (83 bin 557), Arjantin (77 bin 815), Mısır (75 bin 253), İsveç (71 bin 419), Endonezya (63 bin 749), Belarus (63 bin 554), Belçika (62 bin 16), Ekvador (61 bin 958), Irak (60 bin 479), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (51 bin 540) ve Hollanda (50 bin 621)."

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"Brezilya 64 bin 900, İngiltere 44 bin 220, İtalya 34 bin 861, Meksika 30 bin 639, Fransa 29 bin 893, İspanya 28 bin 385, Hindistan 19 bin 707, İran 11 bin 571, Peru 10 bin 589, Rusya 10 bin 296, Belçika 9 bin 771, Almanya 9 bin 86, Kanada 8 bin 684, Şili 6 bin 308, Hollanda 6 bin 127, İsveç 5 bin 420, Türkiye 5 bin 225, Ekvador 4 bin 781, Pakistan 4 bin 762, Çin 4 bin 634, Kolombiya 4 bin 64, Mısır 3 bin 343, Güney Afrika 3 bin 199, Endonezya 3 bin 171, Irak 2 bin 473, Bangladeş 2 bin 52, Suudi Arabistan 1916, Arjantin 1507, Belarus 423, BAE 323 ve Katar 128."