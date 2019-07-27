6 terörist etkisiz hale getirildi (2) Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğunu, 2 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğunu, 2 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, sabah saatlerinde de Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. DHA



