6 TL için yaşlı kadını boğarak öldüren kuryenin cezası belli oldu

Bakırköy 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Recep Yaz SEGBİS uygulaması ile bağlanırken tarafların avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık Recep Yaz önceki savunmalarını sürekli yenilediğini belirterek, "Diyecek son sözüm yoktur" ifadelerini kullandı.

Mahkeme Recep Yaz 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Yağma' suçundan ise 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanıklar Uğurcan Macit ve Mertcan Macit' delil yetersizliğinden beraat etti.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede 9 Nisan 2020 tarihinde Meral Ahmetoğlu'nun evinin içerisinde cansız bedeninin bulunduğu anlatıldı. Bakırköy'de yalnız yaşayan Meral Ahmetoğlu adresinden, şüpheli Recep Yaz'ın çıktığı belirtildi. İddianamede şüpheli Recep Yaz'ın itirafı üzerine şüpheliler Uğurcan Macit ve Mertcan Macit'in de soruşturma kapsamına dahil edildiği belirtildi. İddianamede yaşlı kadının evinde yapılan incelemede şüpheli Recep Yaz'a ait olduğu tespit edilen 17 adet parmak izi olduğu kaydedildi.

İddianamede şüphelilerin alacak isteme bahanesiyle yaşlı kadının evine giderek soygun yapmak maksadıyla, onu boğarak öldürdükleri ve ziynet eşyaları alarak evden kaçtıklarının anlaşıldığı vurgulandı. İddianamede şüphelilerden tutuklu Recep Yaz ile Mertcan Macit ve Uğurcan Macit'in "Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken, "Gece vakti birden fazla kişiyle birlikte nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

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