6 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan Şükrü Şengül'e beraat!

Ankara'da, geçtiğimiz ocak ayında meydana gelen olayda Şükrü Şengül, 6 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla suçlanarak eşi Döndü Şengül tarafından kendisine boşanma davası açılmıştı. Kızını okula bıraktıktan sonra kucağında 5 aylık bebeği varken kocası tarafından öldürülen Döndü Şengül davası nedeniyle tutuklu bulunan Şükrü Şengül, kızına cinsel istismarda bulunduğu davada, küçük kızın bekareti bozulmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Evrim Kepenek'in haberine göre, Şükrü Şengül hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın karar duruşması 15 Ocak 2020’de görüldü. Mahkeme heyeti, sanığı “eşe karşı kasten öldürme suçundan” ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca, 17 Aralık 2019'da Şengül’e çocuğa istismar suçundan da Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 yıl hapis cezası vermişti. Şükrü Şengül’ün avukatları kararı üst mahkemeye taşıdı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi’nde dün (21 Ekim 2020 Çarşamba) görülen davada mahkeme heyeti, “çocuğun bekâreti bozulmadı”ğını gerekçe göstererek 30 yıl hapis cezası kararını bozdu, Şükrü Şengül hakkında beraat kararı verildi.

İFTİRA ATTIĞI SÖYLEYEREK SERBEST KALDI

Davanın takipçisi Avukat Müjde Tozbey Erden tarafından yapılan açıklamada, "6 yaşındaki kız, babasının her gece uyutma bahanesi ile bacaklarının arasına dokunduğunu, eğer söylerse annesini öldüreceğine dair tehditte bulunduğunu annesine anlatmış. Bunun üzerine Döndü, 5 aylık bebeği ve küçük kızı ile birlikte karakola sığınmış.

Önce baba gözaltına alınmış. Ancak küçük kızın bekâretinin korunduğu tespit edilince, küçük kızın ve Döndü’nün iftira attığı söylenerek, baba serbest bırakılmış. Baba serbest kaldıktan birkaç gün sonra Döndü’yü –küçük kızını sabah okula götürürken- öldürdü.

Biz Döndü’nün küçük kızı için sürdürdüğü mücadeleyi devam ettirdik. Önce Döndü’nün öldürülmesi nedeniyle katiline “eşini kasten öldürmesinden dolayı” ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldırdık. Küçük kızın babası tarafından cinsel olarak istismar edilmesinden dolayı da babaya 30 yıl hapis cezası aldırdık." ifadelerini kullandı.

Küçük kızın mahkeme salonuna getirilerek istismara uğradığı kişiyle yüz yüze getirilmesi ve sorular sorularak küçük kıza o anların tekrar tekrar yaşatılmasının travmaya neden olduğunu belirten Erden, "Bugün Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde Döndü’nün küçük kızının istismar dosyası, üst mahkemede görüldü ve duruşması yapıldı. Duruşma esnasında, karşı çıkmamıza rağmen küçük kız duruşma salonuna getirildi. Oysa ki ÇİM kamera kaydı izlenmeli veya başka bir odada pedagog ile birlikte dinlenmeliydi. Ancak birçok insanın gözü önünde cinsel istismar ile ilgili sorular sorularak çocuk yeniden travmaya uğratıldı.

Çocuk, uzun zaman sonra ilk defa baba ile karşı karşıya bırakıldı. Sonrasında da çocuğun ve öldürülen Döndü’nün babaya iftira attığı; çocuğun halen bekâretinin korunduğu belirtilerek Beraat kararı verildi." şeklinde konuştu.