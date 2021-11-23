6 Yıl aradan sonra müziğe geri döndü! Verdiği kilolar ile dünyanın gündemine oturmuştu! İşte Adele'in yıllar içindeki büyük değişimi! Yeni şarkısı ile rekor üstüne rekor kıran Adele'in değişimi büyük yankı uyandırdı. '30' adını verdiği yeni albümüyle 2021'in satış rekorunu kıran ünlü sanatçı başarısıyla konuşulduğu kadar görünümüyle de adından epeyce süre söz ettirmişti. İşte Adele'in büyük değişimi...

1 11 Dünyaca ünlü şarkıcı Adele'i tanımayan yoktur.