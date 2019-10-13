6 yıl sonra evlerine dönen Suriye Milli Ordusu askerleri gözyaşlarını tutamadı
Barış Pınarı Harekatı ile 6 sene önce terk etmek zorunda kaldıkları evlerine geri dönen Suriye Milli Ordusu mensupları gözyaşlarını tutamadı.
Barış Pınarı Harekatı ile 6 sene önce terk etmek zorunda kaldıkları evlerine geri dönen Suriye Milli Ordusu mensupları gözyaşlarını tutamadı.
Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine destek olan Suriye Milli Ordusu mensupları, 6 yıl önce terk etmek zorunda kaldıkları evlerine geri dönünce gözyaşlarını tutamadı. Evlerine kavuşmanın sevincini gözyaşlarıyla kutlayan Milli Ordu mensupları, bu anları kayıt altına aldı.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT